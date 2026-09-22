王菀之暌違9年新專輯包辦曲詞編監 預告12月藝術展音樂會首唱

王菀之(Ivana) 暌違9年終迎來全新概念專輯《話・說》，一手包辧曲、詞、編、監的Ivana，宣布將於12月舉辦同名藝術展音樂會[Conversations We Almost Had] exhibition concert。延續去年的《畫布系列》（The Canvas Series）的藝術探索，巡展新篇章將藝術展覽與音樂創作融為一體，引領觀眾穿梭於文字、影像、音樂與藝術裝置之間，重新估量語言的份量。香港站門票將於周四(23)日在 POPTICKET 公開發售。

Ivana有感而發，當溝通工具越發達，人們越不擅長面對面表達，當說話混雜期望、壓力或恐懼時，言語便產生了實體的「重量」，讓人壓抑、退縮，甚至在彼此的差異前選擇沉默。籠罩在這份溝通失靈的無力感下，Ivana 希望透過這場藝術展音樂會，引領大眾重新思考：「話，有重量。要怎麼說？」，並以跨媒介藝術構建出一個立體且能引發深度思考的哲學空間，帶領觀眾想像那些Conversation We Almost Had。早前拍攝宣傳海報時，設計師為 Ivana 特製了一個將「話說」文字裝置與服裝結合的可穿戴藝術品；她笑言裝置本身頗有重量，拍攝時沉甸甸地套在身上，正好完美體現「說話的重量」這道課題。

選擇題 主題曲

繼《Much Feeling Little Thinking》再推出概念大碟，Ivana將於藝術展音樂會首度演繹新專輯作品。她表示，早於專輯創作初期已與展覽的視覺影像及裝置概念同步醞釀，音樂與空間可謂「合二為一」。全碟歌曲圍繞「溝通」這一哲學命題，除了主打歌外，亦包含多首精心編排的曲目及純音樂作品，帶給樂迷更多思考和想像空間。

藝術展音樂會的主題單曲《YES BUT NO》將於9月底率先發佈。歌曲以生活日常的選擇題為切入點，探討每段關係中充斥的「YES」與「NO」。當兩人價值觀產生對立，對彼此立場的否定，會否終將凌駕於這段關係之上？我們又是否常被自我慣性框住而不敢真實表達？Ivana 希望透過《YES BUT NO》探討日常選擇、慣性回答以及價值觀對立下的溝通困境，啟發大家換位思考。