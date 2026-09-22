王智德Alton生日出歌探討網路正常與黐線 身在外地獲Lokman何啟華驚喜祝福

MIRROR成員王智德(Alton)於昨日(21日)37歲生日推出全新個人單曲《LA LA SONG》，視為與樂迷互送的生日禮物。他坦言人大了，生日願望極其簡單，最重要是健康與開心。適逢昨晚的直播節目《直樂VIURIETY 考朋友大作戰》請來楊樂文(Lokman)和何啟華(阿Dee)做嘉賓，「無悔三兄弟」三缺一，Lokman和阿Dee即場致電身在外地工作的壽星仔，Alton雖然一度懷疑是否被整蠱，既然獲送遙距生日祝福，順勢要求兩位兄弟即場哼唱新歌《LA LA SONG》，Lokman和阿Dee當然無難度，3兄弟隔空合體超sweet。

新歌由陳考威監製，與SeaTravel 及 Alton 共同作曲，SeaTravel 編曲，Alton繼《非物質文化遺產》後再次親自填詞，以Rap及跳唱風格呈現對社會現象的思考。兩首作品均探討生活與社會框架，相較於前作較為個人與態度直接，《LA LA SONG》則以更輕快的切入點，探討網路時代與演算法下正常與黐線的界線。歌詞以直白的方式提出「邊個黐線 仲有邊個係正常？」Alton 表示現代世界太複雜，大家習慣尋找絕對答案，但有時懂得留白與提出問題比找出答案更重要。副歌採用口號式的洗腦設計，並非單純為了洗腦，而是希望以最簡單直接的方式引起聽眾的注意。至於貫穿全曲的「LA LA」，Alton 鼓勵大家以正向態度面對生活各種情況：「無論面對咩環境，最後都要識得用開心、Upbeat嘅感覺『LA』返出來，只要LA得到，你就贏咗半日。」

音樂創作方面，今次 Alton 更深入參與作曲部分。團隊在傳統 Hip-Hop 基礎上，加入喜劇感、鬼馬及怪誕元素，配上動感十足的 Funk 節奏，讓聽眾更容易投入。Alton指出，每次出歌都是一次實驗，希望能打破大眾每日返工放工的既定生活Cycle，帶大家進入一個超現實的幻想世界。為了強化這種怪誕與超現實感，歌曲在Pre-hook部分特別加入類似怪獸宣洩主權的聲音特效，塑造出如卡通或電腦世界般的獨特氛圍。

MV就運用大量 AI 與 CG 特效呈獻虛擬畫面，老是常出現的神秘綠衣人，象徵著日常生活中無形束縛大眾的慣性、機制或個人的惰性。Alton在MV中嘗試反抗或與這些習性融為一體，希望提醒大家在現實世界之外，不要忘記追求腦海中的超現實世界。