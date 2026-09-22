陳可辛新作《明天，會更好》多倫多首映獲囡囡Jillian專程撐場 周迅素顏演老人痴呆症患者

陳可辛執導、周迅與王驍日前現身第51屆多倫多國際電影節(TIFF)，出席新作《明天，會更好》(The Road Not Taken)在「特別展映單元」舉行世界首映，威爾士王妃劇院主廳全場座無虛席，逾1,700觀眾在影片播畢後，起立熱烈鼓掌。20年來三度與陳可辛合作的周迅，素顏演老人痴呆症(Alzheimer's disease）患者，獲讚演技克制具質感，她更立下10年後再合作的約定。而在美國讀書的陳可辛女兒陳是知(Jillian)，趁weekend學校放假，特地從美國飛抵多倫多撐爹哋，兩父女走紅地氈之餘，又享受二人世界，連媽咪吳君如也拒絕做電燈膽，留給兩父女單獨相處。

自《如果·愛》20年來三度與陳可辛合作，周迅橫跨了30+、40+、50+的人生階段，她感觸表示：「從20年前的合作，到我們今年再在一起拍戲，我們還是如此的深情和自由，那個感覺是非常珍貴的……其實我們已經說好了，10年之後再拍一部電影！」觀眾大讚周迅演技克制細膩，「在很多細微的瞬間，讓你看到一個成年人正在一點點失去對生活的掌控」，素顏出鏡將最真實的質感交付給角色。演丈夫王驍被形容為「用很輕的方式演出了重重的生活分量」，他為塑造角色特地走訪患者家屬捕捉無助與深藏的真愛，片中與大熊貓的互動為奉為「神來之筆」，源自他與熊貓相處多天後的創作，開拍第二天重場戲即一take過完成。

電影《明天，會更好》（原名《阿爾茲海默之家》）聚焦於社會及家庭深處，以阿爾茲海默症（老人癡呆症）為切口，講述由周迅飾演的王牌主持人沈佳，面對婚姻破碎與家庭疏離，在記憶不斷流失的困境中，重新找回自我與親情的感人故事。影片反映當代中國家庭群像，深刻探討親密關係的重建，讓觀眾反思婚姻與家庭中那些說不出口的話：「直到有一天，我們可能真的要失去一個人，才重新開始『看見』對方……可以擁抱的時候就擁抱，可以說出口的時候就說出口。」電影預計於2026年內在國內上映。

繼《奪冠》與《親愛的》後再度回歸現實題材，導演陳可辛分享創作初衷：「這次我們安靜地、好好地拍了一部電影，演員們也好好地演了一部電影，這是一部蠻安靜的戲，希望大家也能夠安靜地、好好地看這部電影。」談及這部影片的主題，陳可辛用中文片名《明天，會更好》與英文片名《The Road Not Taken》的聯繫作出了闡釋：「對我而言，兩個片名的含義是一致的。英文名《The Road Not Taken》源自美國詩人羅伯特·弗羅斯特的著名詩篇：我們的生活中到處都有分岔路，在做出選擇的時候，我們總覺得另一條可能會更好。但我認為，重要的不是選擇哪條路，而是怎麼走，才能讓你選擇的路變好。在某種程度上，這與中文片名《明天，會更好》完美契合。因為你願意為更好的明天努力，明天才有可能更好。一切取決於你怎麼走好已經選擇的路。」