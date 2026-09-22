Twins12月Sidetrack演唱會香港限定唔巡迴 阿Sa阿嬌盼加開兩場夠還飛債

Twins早前宣布將於今年12月18至20日，灣仔會展舉行一連三場《Twins Side by Side Concert》Sidetrack演唱會。消息一出，門票火速售罄，一票難求。今日(22日)宣布加開21及22日兩場，值得一提的是，今次這個Sidetrack演唱會是「香港限定」，絕不巡迴，歌迷絕對要把握機會。

望觀眾能帶走觀樂 對於連加兩場，阿Sa及阿嬌表示希望「夠數還飛債」。這次Sidetrack演唱會，顧名思義會唱一些平時較少於台上演唱的「滄海遺珠」，現階段唱回這些歌，二人坦言感覺一定會有不同，特別是早期的歌曲，「當時嘅聲線仲係好幼嫩！例如：《百試不厭》、《有所不知》，其實每一首歌一去到個台度，每一次唱都會有唔同嘅感覺，係好神奇嘅！有啲歌以前唔係太大感覺 ，而家聽番覺得：『乜原來呢首歌咁好聽！』例如：《加油》，而有啲歌永遠唱嘅時候都會眼濕濕，例如：《友誼第一》。」