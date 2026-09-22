陳妍希「5年不吃有鹽料理」　一日一餐飲食超自律

43歲女星陳妍希在2025年2月與陳曉離婚後將重心放回演藝圈，她日前在歐陽妮妮主持的節目分享維持身材的飲食習慣。陳妍希透露為了拍戲，多年來嚴格控制鹽分攝取，甚至外出吃飯也幾乎「滴鹽不沾」，驚人自律程度掀起熱議。

歐陽妮妮在節目中提到，陳妍希一天的飯量是她的一餐，透露兩人剛認識時，就發現陳妍希飲食相當嚴格。陳妍希在節目上分享，自己在拍攝《神鵰俠侶》前曾特別找營養師諮詢，後來長達約5年的時間，幾乎不吃額外添加鹽分的食物。即使到餐廳，也會盡量避開有添加鹽的料理。