陳妍希「5年不吃有鹽料理」　一日一餐飲食超自律

43歲女星陳妍希在2025年2月與陳曉離婚後將重心放回演藝圈，她日前在歐陽妮妮主持的節目分享維持身材的飲食習慣。陳妍希透露為了拍戲，多年來嚴格控制鹽分攝取，甚至外出吃飯也幾乎「滴鹽不沾」，驚人自律程度掀起熱議。
歐陽妮妮在節目中提到，陳妍希一天的飯量是她的一餐，透露兩人剛認識時，就發現陳妍希飲食相當嚴格。陳妍希在節目上分享，自己在拍攝《神鵰俠侶》前曾特別找營養師諮詢，後來長達約5年的時間，幾乎不吃額外添加鹽分的食物。即使到餐廳，也會盡量避開有添加鹽的料理。
以手機App紀錄食物份量
而在與歐陽妮妮老公張書豪合作拍戲期間，陳妍希再次尋求營養師協助，更直言那段時間是自己最嚴格控制飲食的時候。當時她不只是控制飲食種類，就連外賣熱量也會仔細計算，吃西餐時還會將攝取的澱粉、蛋白質、蔬菜纖維以及肉類重量等資訊輸入到手機App紀錄，飲食管理相當精細。
日間飲兩杯咖啡 晚餐才進食
事實上，陳妍希過去也曾在中國綜藝《我家那閨女2026》分享飲食模式，透露自己因為容易水腫，因此長期維持「一天一餐」的習慣，日間通常不吃正餐，主要靠2杯咖啡提神，直到晚餐才會正式進食。陳妍希坦言，通常朋友聚餐也約晚上，所以平時如果白天有工作就不太喜歡進食，「我一吃我就會更脹，或是會很想睡覺，所以我覺得白天不吃東西比較能維持好的清醒狀態。」
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