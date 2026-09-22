Rabbit Hole心渦｜余安安負傷持拐仗拍海報 譚旻萱首演舞台劇擔心連累人

古天樂旗下「天下一幕」（One Cool Stage)繼叫好叫座的舞台劇《大龍鳳》後，以張繼聰監製兼主演新作《Rabbit Hole》（心渦）接力，阿聰與韋羅莎(Rosa)、余安安及2位生力軍演員譚旻萱(Mandy)、羅文澤等合作，2027年 1月8日假灣仔藝術中心壽臣劇場公演，門票今日(22日)正式公開發售。原本跟劇組大隊一起拍攝海報的余安安臨時因扭傷膝頭蓋需打石膏不便於行而缺席，但為顧全大局，安安姐休息了個多星期後堅持拿着拐杖補拍海報，非常專業。

改編自得獎名作 《Rabbit Hole》(心渦）改編自曾榮獲美國百老匯最高殊榮「普立茲戲劇獎」（Pulitzer Prize for Drama）的當代經典戲劇大作，亦曾拍成由奧斯卡影后妮歌潔曼 Nicole Kidman主演的同名電影。香港版舞台劇由Rosa的丈夫張銘耀執導。張繼聰演經歷巨痛的男主角，他強調劇本寫實正面又夾雜幽默與溫情，絕不賣慘或灑狗血，深刻描繪家庭成員在面對傷痛時如何互相扶持度過難關，帶領觀眾直面人生的失落與重生。「原來放下 不等於遺忘」便是此劇想要帶出的訊息。。他與Rosa繼電影《金童》後再度合作，亦更見默契。Rosa與真老公(導演)夫妻檔上陣，直言老公要求極高，讓整個團隊碰撞出精彩火花。

私約劇中女兒陪養感情 負傷持拐仗拍攝海報的余安安姐幽默表示：「自己不小心做咗了容易受傷的女人，跌傷膝頭蓋 ，打住石膏不能拍攝，惟有今日補拍。上一次我做舞台劇已是10年前，《仲夏夜之夢》。自己一直都好喜歡演出舞台劇，今次有一個好劇本、好團隊、好對手，終於給我等到啦，所以事不宜遲就接下這台劇。」劇中三代同堂關係，跟安安姐現實生活中有近似。「我有兩個女同一個孫，比起劇本中的角色，我還多一個孫，當然如果你自己本身有這樣的家庭成員，在情感上表達比較容易投入，否則你就用個想象力去去想象那種親情關係和感覺啦。」

安安姐以過來人分享心得：「你一開始準備的時候，就要全個人由個腦開始，身體四肢都要好ready，無論精神和體能上都要作好準備；因為你不容忽視在台上兩個幾鐘頭全神貫注的演出，我試過為了演出，早於一年前已經好乖的調整自己生活作息習慣，勤做運動，均衡飲食營養，務求以最佳狀態站在舞台跟觀眾見面。安安姐還預告為跟演出對手培養感情，稍後會跟劇中的女女Rosa、Mandy私下約會「家庭樂」，有助大家投入演出。