王賢誌欠債被蕭定一爆衰爛賭 債台高築王家唔想理

身為富三代的王賢誌在2024年底驚爆申請破產消息，並因投資製作節目欠下近300萬債務，消息一度轟動全城。早前Vinci胞妹王賢德接受傳媒訪問，大爆Vinci留下「蘇州屎」遠走高飛，至今仍有一大堆債務問題要家人承受，家人每日都活在驚嚇和困擾之中，包括被騷擾與恐嚇。

近日蕭定一在其YouTube頻道上表示，從友人口中得知王賢誌和另一半都是好賭之徒，而王母在生時一直「幫得就幫」，但王父就認為是無底深潭，所以不願插手。蕭定一說︰「以上都係來自佢身邊一位朋友嘅真說話，亦幾準確，因為呢個係佢幾熟嘅朋友。佢仲欠緊我朋友錢，我朋友都唔打算再追討，佢破咗產就算。最震驚我就係，原來佢係賭囉，咁賭就真係好有問題。」蕭定一這位朋友最氣憤的，是王賢誌對借錢給他應急的人毫無交代，連一句「唔好意思」都欠奉，極不負責任。