周殷廷執導《雨夜之徒》公布陣容 黃子華主演未見女主角名字

周殷廷（YT）今日在社交平台上載其首部執導的電影《雨夜之徒》的海報，與此他公布此片的主角為黃子華，但女主角就未有提及。他曾透露《雨夜之徒》以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，與監製陳穎倫一同開創全新故事。

根據國家電影局的網站見到，《雨夜之徒》是合拍影片，編劇是陳穎倫，並列出電影內容簡介︰「數宗連環兇殺案相繼發生，所有矛頭指向剛出獄的林霧雲——三十八年前令人聞風喪膽的『雨夜屠夫』。警隊將他逮捕後，兇殺案卻依然持續發生。隨著重案組警察的不懈追查，一個深藏多年的駭人真相隨之浮出水面。」內地網站就顯示佘詩曼為戲中女主角，如果成事，這亦是續《絕代商驕》及電影《棟篤特工》之後，第三度合作。

首次擔當電影導演的YT，表示今次執導的心情是十分興奮，因為已經籌備了多年，至少有七、八年時間，期間不斷反覆寫劇本及做準備功夫，現在終於真的要開始落實工作，所以心情是非常興奮 。YT又說：「因為今次同團隊花咗好多心血去構思整件事，亦會同好多唔同嘅演員一齊去合作，佢哋都係非常好嘅演員，希望台前幕後都一齊打造一部有新火花既電影出來。」

其實YT對做導演都非常有經驗，由出道到現在已經執導過好多廣告以及MV，早前他的首個紅館個唱亦是由他做導演，不過他覺得始終做show與拍電影不同。他表示，演唱會是屬於個人的show，但今次與不同演員合作，他相信這便是拍電影共同創作的魔力所在。YT又說：「大家都將自己最好嘅一面呈現出嚟，演員陣容亦會以唔同的章節陸續同大家去分享，所以非常期待。」