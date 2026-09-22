關智斌廣州開騷瞞重感冒 唔想fans預期降低

Kenny於show後開直播跟fans互動，透露籌備廣州場訓練強度極高，健身、核心訓練及鋼管舞練習排得密密麻麻。在總彩排結束後，突然頸部肌肉劇痛、頭暈，然後更感冒流鼻涕，十分辛苦，「之後有針灸、打坐、食藥調理，好彩喉嚨冇乜事，最後靠意志完成綵排。」他一直沒有透露生病，全因為不想影響觀眾入場心情，「唔想fans帶住預期降低嘅心態睇show，所以冇喺社交平台講，直到演出當晚阿Sa喺台上提及，所以我就喺直播度講返情況。」

關智斌（Kenny）日前於廣州舉行《THE ENDLESS ADVENTURE LIVE演唱會》，當晚他帶住重感冒上陣，最後靠意志完成演出。

幸好「 保住把聲」

開show前4日，Kenny打算做gym「收水」，讓肌肉線條更佳，但因為感冒做不到運動，未能將最好的身形狀態呈現。不過他說：「不過最緊要係可以開show同埋保住把聲。」這場經歷亦令他有所感悟，「表演者要學識同自己身體溝通，掌握臨場調整、呼吸調節等呢啲技巧，就算身體唔係最佳狀態，都要盡力完成表演。」

除了感冒，彩排前亦發生一段小插曲，Kenny憶述，「彩排前食咗感冒藥瞓咗，醒返時發現髮型師剪短咗自己啲頭髮。同呢位髮型師合作好多年，多數等佢自由發揮，有時鏡頭下效果同想像唔一樣，但影出嚟嘅時候又會呈現到驚喜效果，咁我都覺得短頭髮嘅效果唔錯，哈哈。」