藍朋友．旅朋友｜王祖藍約潘靜文遊福州食「盲盒」 劉倬昕陪煮露錎

TVB節目《藍朋友．旅朋友》由王祖藍主持。今個星期的「福州篇」，祖藍與劉倬昕（阿Sam）一同暢遊福州，今晚（22日）更有近期憑《愛．回家之三代同糖》的「女版Terry」莫希靈一角人氣急升的潘靜文（Sherman）擔任嘉賓。 宴請當地大學生 祖藍分別與Sam和潘靜文先後走訪倉山區和台江區，品嘗當地馳名美食「蒸鱘飯」、「鍋邊」、「油餅」、「三角糕」，以及估你唔到的「盲盒燉罐」等。祖藍更親自下廚炮製港式美食「酥炸生蠔」、「辣酒煮花螺」、「豉椒炒魷」，宴請當地一班大學生。下廚期間，本以為Sam可以從旁幫手，怎料不擅廚藝的她，全程行行企企，甚至連攞蠔油都顯得一臉迷惘，令祖藍大感無奈！

祖藍跟大家大談昔日在演藝學院的逸事，其中得知當中一位女同學主修英文，馬上要她用英文形容他，對方即時被考起，呆望祖藍數十秒才吐出形容詞，場面搞笑。