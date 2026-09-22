藍朋友．旅朋友｜王祖藍約潘靜文遊福州食「盲盒」 劉倬昕陪煮露錎

TVB節目《藍朋友．旅朋友》由王祖藍主持。今個星期的「福州篇」，祖藍與劉倬昕（阿Sam）一同暢遊福州，今晚（22日）更有近期憑《愛．回家之三代同糖》的「女版Terry」莫希靈一角人氣急升的潘靜文（Sherman）擔任嘉賓。
宴請當地大學生
祖藍分別與Sam和潘靜文先後走訪倉山區和台江區，品嘗當地馳名美食「蒸鱘飯」、「鍋邊」、「油餅」、「三角糕」，以及估你唔到的「盲盒燉罐」等。祖藍更親自下廚炮製港式美食「酥炸生蠔」、「辣酒煮花螺」、「豉椒炒魷」，宴請當地一班大學生。下廚期間，本以為Sam可以從旁幫手，怎料不擅廚藝的她，全程行行企企，甚至連攞蠔油都顯得一臉迷惘，令祖藍大感無奈！
祖藍跟大家大談昔日在演藝學院的逸事，其中得知當中一位女同學主修英文，馬上要她用英文形容他，對方即時被考起，呆望祖藍數十秒才吐出形容詞，場面搞笑。
祖藍在節目中透露，由於福州擁有眾多地道美食，故特意想邀請一位「好擦得」的新一代藝人擔任「飯腳」，結果身邊不少人均向他力薦潘靜文。對於潘靜文自認「大胃王」，祖藍看她纖瘦的身形忍不住說：「有冇搞錯呀！咁瘦嘅」、「又係嗰啲『我好男人頭㗎』！」面對祖藍質疑，潘靜文自認好Man，做出「手瓜起𦟌」的動作，非常搞笑。
講姚焯菲是非
今集節目的最大特點，是祖藍竟然帶潘靜文到台江區食港式點心！潘靜文即做出「黑人問號」表情：「吓？完全係同我之前去新西蘭搵Chantel（姚焯菲）一樣，佢帶我去食亞洲嘢，即係嗰啲『叻沙』呀。」兩人隨即神同步模仿Chantel的可愛表情和語氣說：「全新西蘭最好食嘅叻沙呀！」隨後祖藍解釋這間餐廳裝潢極具特色，是近年當地文青打卡熱點。潘靜文亦大讚餐廳環境舒適，外圍的紅磚牆，甚有香港「大館」的風味。