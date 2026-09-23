韓子亮再傳死訊 曾兩度服藥輕生獲救 被指潛逃避債

香港更生歌手韓子亮(TL)今日傳出死訊，其IG帳戶限時動態先後發文寫道「稍後會安排TL嘅後事，有需要可以聯絡一起送佢」、「1992-2026 R.i.p」，但暫未有人證實相關消息。韓子亮原名梁家進，曾分別於2023年及2025年疑服食過量藥物企圖輕生，慶幸及時送院搶救。

韓子亮於1992年出生，有報導指韓子亮爸爸是江湖中人，「事業重心」在佐敦一帶，出世那年父親因犯事入獄，其後於2021年逝世。TL曾在訪問提及與父母關係欠佳，初中就被送往寄宿。韓子亮曾經入獄，21歲準備出道的TL，跟一名男同志發生性行為後，向對方聲稱已拍片，企圖與朋友合謀勒索對方25萬。最後勒索罪成，被判入獄26個月。TL自言在囚期間曾遭受欺凌，故被安排入住單獨囚禁的保護倉。

被指「老千」拖欠數百萬債

韓子亮出獄後曾多次改名換姓，曾使用的藝名包括：梁迪斯、梁柏廷、韓梓亮、韓子亮、韓亞光，用阿爸遺產部份錢自資做音樂，被稱為「更生歌手」，代表作品為2018年派台的《Party with TL》。近年韓子亮屢傳欠債，並已移居深圳、廣州避債。

月前有網民開post斥他是「老千」，被韓子亮欠債逾10年，該網民稱：「因詐騙及欠債數百萬元，現潛逃深圳廣州，逃避警方輯緝捕。此人謊話連篇，極度無賴，以行騙為生。經常出沒於深圳ATM同志酒吧。本司呼籲各債主苦主積極報警備案。狙擊老千，歡迎廣傳！」該網民又貼出疑似跟韓子亮的WhatsApp對話，疑似韓子亮說：「我返香港嘅時候會自然聯絡你 到時候適當嘅時候再聯絡啦 我唔會阻止你做啲乜嘢 不過所有事情返到嚟會一律處理。」更表示「有拖無欠」。