譚詠麟演唱會｜溫拿齊人驚喜合唱掀高潮 齊唱《玩吓啦》致敬黎彼得

林雪興奮嗌爆咪

演唱會由「無言感激篇」到「情不變篇」，校長都有演唱《卡拉永遠OK》，而每晚演唱時全場觀眾都情緒高漲，這晚都不例外，當中林雪有幸獲校長遞咪獻唱，但可能林雪太興奮關係開聲亦唱爆咪，校長只好即時收咪，場面非常搞笑。之後，校長演唱《愛情陷阱》一曲時，趙浚承、車婉婉和李金凱興奮得站起身，亦有幸被校長點名合唱。校長演唱《朋友》一曲前，發現溫拿隊友到齊支持，即時邀請他們上台，校長又形容隊友白色的造型，「你哋着晒校服嚟呀！」彭健新又搞笑話要扮校長首場「抽褲」的名場面，「不如表演甩褲啦！」溫拿五子合唱《朋友》後，校長提到已故作詞人黎彼得，「佢作過好多好經典嘅歌，趁住喺呢度想送首歌俾佢。」接着溫拿合唱了黎彼得1975年為他們填詞的作品《玩吓啦》，令全場氣氛高漲。