柯煒林棄邱士縉點名何啟華合拍校園BL劇 學生孖校工上演《濕濕的愛》

MIRROR隊長楊樂文(Lokman)和ERROR成員何啟華(Dee)，聯同梁雍婷(Rachel)和周漢寧兩對好朋友，擔任綜藝節目《直樂VIURIETY》嘉賓，接受默契的考驗。因拍電影成為好朋友的Rachel和周漢寧默契滿滿，被問及有關周漢寧的題目時，Rachel多次成功答中。她笑言自己有時語氣比較倔，試過有衝突時因一句「Sorry囉」而令周漢寧生氣。而Dee大爆對上一次與Lokman吵架是因為拍攝《喜劇開場》時，曾因對方的演出表現而激烈討論過。

指定何啟華演校工 在「考朋友考考傾」的環節中，兩組嘉賓需猜中共同好友柯煒林（Will）最想與哪位男明星拍BL劇。一聽到題目後，Lokman和Dee都十分肯定回答何啟華，不過最後都再猜是劉俊謙。Rachel和周漢寧就猜是何啟華和MIRROR成員邱士縉。Will就十分肯定回答：「何啟華！要拍校園BL劇。Dee飾演校工，與校工相戀嘅過程」原來他與阿Dee曾在一個訪問承話兩人要拍BL劇。