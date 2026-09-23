李駿傑新歌MV邀Tiger執導 融合BL與病嬌元素 聯手上演終極復仇

李駿傑新歌《I Played Me Like A Fool》MV，邀Tiger執導注入BL元素。

MIRROR成員李駿傑Jeremy推出全新個人單曲《I Played Me Like A Fool》，作為今年復仇企劃三部曲的終極篇，他形容歌曲記錄了一種「你當我傻仔，咁我就親手完結佢」的果斷與決心，為出有毒關係(Toxic Relationship)畫句號。Jeremy找來隊友邱傲然(Tiger)執導，他笑言：「平時睇Tiger嘅MV都好有型，有車、有煙、好Man，所以我好想喺自己MV加入呢啲元素。問佢得唔得閒，佢好快就應承咗！」兩人上演BL戲碼，聯手打造充滿暗黑與病嬌美學的MV。

雷深如作曲 最高難度作品 《I Played Me Like A Fool》由雷深如(J.Arie)作曲、Serrini填詞，並由王雙駿(Carl叔叔)編曲及監製。提及首次與J. Arie合作，Jeremy笑言過程神奇：「係我嘅歌唱老師Guddy老師有日突然同我講，話有兩個好好嘅Demo問我聽唔聽。聽完之後我覺得非常吸引，就揀咗呢首。Guddy老師平時都有講過J.Arie做嘢 may be好適合我，今次終於有機會合作，真係好正！」不過節奏感極重，要挑戰極具爆發力的高音，是Jeremy個人歌單難度最高的一首作品，「錄音過程真係好辛苦，音域卡住喺我比較困難嘅高音位，好在事前上多咗幾堂唱歌課去準備。雖然唱到好攰，但相信喺Carl叔叔嘅精細打造下，出來嘅效果一定好有衝擊力。」

上演變態詭異結局 MV方面，呼應上一首《黑蛇傳》的蛇元素，MV更特別安排真蛇參演。為提升戲劇張力，兩人更決定注入少許BL與「病嬌」元素，兩位主角更會激烈「爆樽」。雖然隊友相熟，但極少面對面近距離說話，所以於車廂內極近距離對戲，Jeremy笑言差點忍不住笑。而最令人驚喜的一幕，莫過於Jeremy親自提議的結局：「原本有一幕係我同Tiger並排瞓喺床上，但我諗諗下覺得唔夠變態、唔夠病嬌，不如改為我趴喺佢心口，聽住佢嘅心跳聲慢慢變冇。呢個詭異嘅結局反而仲精彩！」