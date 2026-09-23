林欣彤神隱9個月終現身，自彈自唱狀態大勇：很需要勇氣

林欣彤去年9月在英國凌晨突然開30秒直播，聲音發抖、神情慌張，指身旁男子是「殺人兇手」，令外界擔心其安全。事後經理人稱她因掛念在港的媽媽與愛犬，情緒一時失控。消失近4個月，她曾以「Belated greeting in 2026」為題在社交網「上水」，交代自己在機場受到靈界攻擊，因而情緒失控，其後再次神隱；相隔9個月後，昨日（22日）她終於再發文，並在愛犬陪伴下自彈自唱現身，狀態大勇。

狀態大勇 林欣彤昨晚在社交網貼出新片，片中見她穿上簡單便服，精神飽滿，坐在鋼琴前自彈自唱，愛犬則在旁陪伴。她寫道：「很久沒見，大家好嗎？原來我已經 9 個月沒出 Post 了，決定了出 Post 在錄歌時，百感交集，很需要勇氣。這段時間面對了很多之前沒有想像過的難關，但也有很多很多的恩典值得感恩，最重要的始終是愛。您們呢？過得怎樣？希望大家內心是平安的。我依然希望在高高低低的生活中，繼續以歌聲陪伴著您們」。