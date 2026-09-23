譚詠麟淚別舞台 日日跑幾K練氣講明係最後未必再開紅館

譚詠麟《刻骨銘心世界巡迴演唱會》Part 2情不變篇昨日迎來最後一場，譚校長表示這晚跟大家不停說多謝，他盼透過自己的歌曲喚醒大家不同時期的回憶。當他傷心唱完《講不出再見》時，環顧四周觀眾，淚流滿面說：「多謝！我會永遠永遠永遠記住呢一刻！」之後用手向舞台派出飛吻便返回後台，亦為一連10場的《刻骨銘心世界巡迴演唱會》畫上圓滿句號。

完騷後，譚校長在後台舉行記者會，周國豐表示由1984年8月4 第一場演唱會開始計，截至昨晚最後一場演出，譚詠麟一共在紅館舉行了202場個人演唱會，當中還未包括溫拿、左麟右李、與許冠傑、杜麗莎等合作形式的演唱會。譚校長表示沒想過自己會把唱歌變成終身事業。提到他唱《講不出再見》時終於喊出來，校長表示今次不是喊得最犀利，他稱自己一直頂住，把影響聲線。他說：「逢係眼淚流落聲帶，會影響個聲線，好難keep到個Key，我一路頂頂頂，頂到最後兩段唱唔到啦！」

他表示整個個唱最難忘是騷前的準備及彩排，他說︰「因為我哋準備咗200首歌，實質上係用唔晒，但你一定要準備，每一隻歌都要準備，有一啲時間係過度排練，辛苦！突然咁強嘅訓練係唔適應。」他透露自己為了今次演出的體能訓練亦是令他刻骨銘心，他說︰「我每一日朝早10點前，已經要跑完5至8公里、甚至10、11公里。沖完涼要做應有嘅個人練習，然後去練歌，由2點練至6、7點，之後再排舞，你計一計全日就係咁，返到屋企夢都發唔到就瞓著，呢幾個月時間過得好快。」

談到今次10場演出仍有不少人買不到飛，他表示稍後還會有巡迴演唱會，第一站將會到馬來西亞，稍後將會到其他地方，「全世界都有，大家有時間咪嚟。（香港係咪真係冇㗎啦？）冇啦！但我覺得唔會，除非係另一啲嘢囉！」