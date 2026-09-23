王賢誌開直播反擊否認爛賭 哽咽自爆欠債原因 加拿大靠送外賣賺錢

前東華三院主席王賢誌（Vinci）近日被指欠下巨債，破產後移居加拿大，妹妹公開抱怨他把爛攤子留給家人，更形容債務是「天文數字」。日前，蕭定一拍片直指他是好賭之徒後，昨日，王賢誌開直播親自反擊指控，否認好賭、又含淚談家人，並透露破產是與投資失敗有關，同時自揭在加拿大兼職送外賣，承諾盡力還債。

反擊蕭定一

談到蕭定一引述「朋友」指他爛賭，王賢誌表示這說法嚴重且不能接受，「噚晚有另一則新聞出現咗，就係關於蕭定一先生出咗條片，話佢朋友話畀佢聽我今次欠債咁多，主要原因係因為我爛賭，我係一個好鍾意賭錢嘅人。如果賭錢，我嘅理解可能係入去賭場、去澳門、或上賭船甚至入馬會。其實我以前後生剛出道時，有試過去澳門娛樂吓，當時都有輸過錢。但呢20年，過去呢20年，我幾乎絕跡賭場，完全沒去過。」他稱已主動聯絡蕭定一要求對質澄清，但未獲回覆，更質疑對方同樣破產，為何要評論另一名破產者的債務。提到家人受牽連，他眼泛淚光哽咽說：「我係好難受，非常之難受。」