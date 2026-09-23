前KAT-TUN成員雙喜臨門 田口淳之介自爆已婚做老竇

現年40歲的田口淳之介無預警拋出震撼彈，在影片中大方展示無名指的婚戒，親口證實：「我田口淳之介結婚了，而且還成為爸爸了。」他表示，妻子是圈外女性，為了確保母子平安及家人的隱私，故待妻子順利誕B後才向大家報告，田口透露自己全程陪產，迎來寶貝仔出世，並表示，見證新生命降臨的瞬間，內心激動不已。

對妻子讚不絕口

談到相識過程，田口淳之介坦言是在自己處於人生最低谷的時候遇到對方，妻子如黑暗中的一道曙光拉了他一把，助他找回自信，更認定要跟對方結婚成為人生另一半，他更大讚年下愛妻既漂亮又可靠，是支撐自己前進的最大後盾。

田口淳之介是在1999年加入Johnny’s事務所，2006年以人氣男團KAT-TUN其中一員正式出道，代表作有夥拍堺雅人、新垣結衣的大熱日劇《律政狂人》，飾演情報員「加賀蘭丸」，當時角色為他吸納更多fans支持。不過，田口在2016年退團單飛後三年，爆出因涉毒風波，跟當時圈中女友小嶺麗奈雙雙被捕，形象與演藝事業大受影響。近年他積極重新出發，更考取日本職業麻雀聯盟資格成為職業雀士。