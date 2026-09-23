譚詠麟演唱會｜劉德華李克勤上台合唱 華仔含淚求校長繼續唱

譚詠麟《刻骨銘心世界巡迴演唱會》Part 2情不變篇最後一場，有不少星級好友到場支持，包括有狄波拉、陳百祥及黃杏秀、李克勤與太太盧淑儀、張智霖、袁詠儀、余安安、關禮傑、湯寶如、肥媽、黑妹李麗霞、方力申與太太葉萱、劉洋、李金凱、鄧兆尊帶同大婆Carman及小艾、兆榮到場支持。

校長得知劉德華到場之後，提及自己的新歌《我在意》是由華仔及克勤填詞，於是邀他們大合唱。校長著工作人員給他們耳機及咪，並說：「你哋上嚟個台，我兜口兜面唱俾你聽，唔識唱就企喺度等我唱俾你聽。」當校長表示《我在意》也很代表他們心聲，著他們不要喊，華仔即笑謂：「你一間唔好喊！我代表現場所有人求你吖，你繼續唱啦，求下你！我在意㗎！大家都在意㗎！」當校長唱到最後一句「最重要」時，華仔眼濕濕掩面，差點令校長失守唱不下去，並指住華仔笑說︰「寫啲咁嘅嘢！」此刻華仔亦流下男兒淚。華仔強忍淚水再向校長講一次︰「求下你吖！求下你！」

李克勤表示自己的感觸很大，因為校長的海報是貼在自己的床頭，他的歌曲陪住他及大家長大，自己幸運地曾跟校長一齊開騷。華仔則提起當年校長著他去演戲，校長指自己是受人所託，因為當時有22部戲在等華仔，他說：「當時我同華仔講，如果你真係要唱嘅話，你一定一定要好勤力，竟然呢條友仔係勤力過我呀！」華仔續問：「咁你為咩事係最後一次啫，你努力啲啦，睇下幾時贏我！」此刻李克勤又幫口︰「你有話最後一次咩？唔係講下啫咩？」克勤與華仔之後一人一句著校長繼續唱，令校長完成招架不住。校長更即場表示要當華仔紅館個唱嘉賓，承諾屆時跟他合唱由自己作曲的《下雨晚上》。