張致恒夫婦合體自爆早已分房瞓 雯雯當面數臭老公講一套做一套

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有四名兒子，一家六口不時傳出財政問題，雯雯屢次公開家中斷電，以及欠租被逼遷等困境。Steven現時除做搬運，更同時積極接洽商演工作，似乎有意重返娛樂圈，但雯雯一直大力反對，曾在IG直斥：「憑乜嘢仲可以繼續娛樂圈呢條路？」然而，雯雯口中表示「不支持」老公復出，但日前她卻破天荒與Steven齊齊現身網上頻道「鼎豐盛」接受訪問，令網民大感意外。

狠批老公得把口

節目預告中，Steven及雯雯分別被稱呼為「借錢界KOL」及「離婚界KOL」。二人罕有同框談及家事，並承認早已經分房瞓。 Steven解釋主要是因為自己鼻鼾聲太大，在旁的雯雯即謂：「開頭係因為咁，跟住之後小朋友越來越多，加上我三仔有哮喘，我要特別照顧佢，一定要分開，唔係陣間又騷擾到佢。」

其後，雯雯被問到「最接受唔到張致恒嘅係咩？」她直言：「性格，講一套做一套，所有嘢都係吹水。睇個樣就知啦，你睇佢而家。」Steven即否認：「我冇講一套做一套。」雯雯續指：「佢成日啲嘢講得好完美，但係冇做，識佢嘅人都知。」Steven則回應：「嗰個係我計劃，唔代表我一定做到㗎嘛，我講我計劃出嚟，我覺得要咁樣做，但係我做唔到都冇計。」