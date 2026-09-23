曹永廉拍劇心口痛入院做手術 幸得太太一席話撿回健康之道

曹永廉（阿廉）與太太結婚19年、育有兩名子女，為人父之後他亦深受爸爸的「家風」影響，就算面對影視寒冬，阿廉依然四出奔波打拼，最近他就與好兄弟內地巡迴演出，努力搵錢養活一家四口，不過為家人無私奉獻的背後，阿廉身體卻多次響起警號，最嚴重一次更是心血管出事要緊急入院，撿回一命的阿廉因太太一席話而改變人生，為健康重新出發。

早前阿廉曾於社交平台撰寫一段感人的留言，感激父親為家庭無私付出，他說：「記得爸爸經歷生意失敗，屋企好窮，爸爸日頭做一份工，夜晚仲要返地盤，日以繼夜工作，一直為屋企搏命，但父親從來有病痛都唔會喺我哋面前表現出來，直至有一次我陪去醫院，先知道身體出了事，小時候唔識，大個先知，原來當時爸爸用條命撐起我地四兄弟。」到阿廉為人父之後，他亦深受爸爸的「家風」影響，「結咗婚、有小朋友，就要承擔起責任，把家人放在最前面。」