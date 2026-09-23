曾展望發長文護花 葉蒨文被指情變寸爆反擊：我做善事多過你讚人

葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因無綫戀綜《女神配對計劃》配對成功而爆紅，之後二人常以情侶檔姿態吸金，賺到盤滿缽滿。日前，二人迎來拍拖一周年，Sophie在社交網分享多張靚相；不過相中只見她本人，GM未有出鏡，她寫上「One year down, more to go」然而，獨照卻引來情變猜測。 當晚Sophie明顯悉心打，以黑色入膊裙上陣，甜品碟上寫有「Happy Anniversary」。有網民見狀留言問「點解anniversary全部都係獨照冇合照？」亦有人指男方表現冷淡未有任何表示，並紛紛留言謂：「佢愛自己多過愛你，佢根本唔會同你結婚生仔，時間不留人，你要考慮趁早飛佢」、「似乎感情開始變淡」。

Sophie反應被指過激

面對負面留言，Sophie親自現身寸爆反擊：「如果你覺得咁樣已經好荒謬，咁我講樣再荒謬啲嘅嘢俾你聽：一個陌生人好關心別人慶祝post啲咩相。」她續不忿再出post表示：「對於網絡上那些『沒有邊界感』的鍵盤法官，我只有一句想講：我做善事多過你讚人！」並留言謂：「冇錯，所以從來冇諗住討好所有人，只要專注做自己，自然會吸引到同道！」對於Sophie隔空與網民引發罵戰，不少人都認為她反應過激，更建議她將帳號轉為私人。

事件正在發酵之際，GM昨晚發長文護花，並表示無論外界指Sophie小氣、玻璃心抑或其他，他都接受，並強調藝人雖要面對公眾，但不代表要啞忍惡意攻擊。他寫道：「唔緊要啦，你話佢小氣又好玻璃心又好乜都好啦，反正我點都ok佢。」又指常有人用「藝人你預咗啦」合理化攻擊，這近乎道德綁架；最後他讚女友：「我覺得佢幾有性格，幾型。」並希望外界少一點惡意、多一點包容。不過該留言最後被刪，有人留言嘲他：「佢似維護一個商業partner多過伴侶。」