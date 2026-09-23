死有對証｜李紫欣演活陳曉華童年版 扮演「小文慧心」獲佘詩曼留言打氣

TVB法證劇《死有對証》正於翡翠台黃金時段播出，演員陣容包括陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯。陳曉華在劇中立志成為法醫，是因為她童年時，由韋家雄飾演的林琛為她父親查明死因，令她決心要為所有死者家屬尋找真相。而飾演童年版陳曉華的童星李紫欣，在劇中戴上黑框眼鏡，造型十分可愛，見她吃飯時將餸菜分類，將強迫症的特徵演得入木三分。
由於角色患有強迫症，劇中的李紫欣沒有朋友，因此每次出場幾乎都是一副悶悶不樂的「無奈樣」。鄭詠謙、李漫芬飾演其劇中父母，一家人相處時擁有開心的家庭回憶，但角色的校園生活總是充滿孤獨。在《死有對証》第一集中，當得知父親因車禍離世時，李紫欣傷心得木無表情，只能默默把玩父親留下的摺紙青蛙，這幕更加凸顯角色內心的無助、哀痛與孤單感。
累積不少演出經驗
李紫欣演出經驗豐富，曾參演《廉政行動2024》、《愛．回家之開心速遞》及《新聞女王2》等劇集。在《新聞女王2》中，她更飾演佘詩曼的童年版，李紫欣在蔡潔（飾演夏文汐年輕版）鏡頭下的作品「哭泣的女孩」，最令觀眾留下深刻印象。拍攝《新聞女王2》期間，李紫欣向「Man姐」阿佘送上可愛掛飾，阿佘收到禮物後即場試戴，並小心翼翼收起，阿佘又曾在李紫欣的社交平台帖文下留言：「小文慧心好叻女！加油！」足見這位小童星除了充滿才華，還非常乖巧，惹人疼愛。
另外，陳曉華在劇中將強迫症患者演繹得相當可愛，她接受官方訪問時透露拍攝期間，她不自覺地將角色的習慣融入了日常工作與生活中，最大收穫是改掉了自己一向「咧啡」的習慣：「我一直都以為唔會改到，但原來真係可以訓練出嚟！而家見到有啲嘢唔整齊都會想去執好。拍攝時我仲會留意場景有冇亂七八糟，有嘅話我就接受唔到。」
至於劇中那個備受觀眾讚賞的「十指托眼鏡」可愛小動作，陳曉華笑言：「因為角色有強迫症，好多嘢都要求對稱，無論係戴嘅飾物定係髮型都係對稱。所以嗰吓我就諗，托眼鏡嘅動作都應該要對稱先啱！」