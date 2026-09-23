死有對証｜李紫欣演活陳曉華童年版 扮演「小文慧心」獲佘詩曼留言打氣

TVB法證劇《死有對証》正於翡翠台黃金時段播出，演員陣容包括陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯。陳曉華在劇中立志成為法醫，是因為她童年時，由韋家雄飾演的林琛為她父親查明死因，令她決心要為所有死者家屬尋找真相。而飾演童年版陳曉華的童星李紫欣，在劇中戴上黑框眼鏡，造型十分可愛，見她吃飯時將餸菜分類，將強迫症的特徵演得入木三分。

由於角色患有強迫症，劇中的李紫欣沒有朋友，因此每次出場幾乎都是一副悶悶不樂的「無奈樣」。鄭詠謙、李漫芬飾演其劇中父母，一家人相處時擁有開心的家庭回憶，但角色的校園生活總是充滿孤獨。在《死有對証》第一集中，當得知父親因車禍離世時，李紫欣傷心得木無表情，只能默默把玩父親留下的摺紙青蛙，這幕更加凸顯角色內心的無助、哀痛與孤單感。