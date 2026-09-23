王君馨即場揭曉第二胎佗B女 三年抱兩再收政府生仔金

懷有二胎的女星王君馨（Grace）神采飛揚出席孕婦多重保健品活動，之後更換上另一靚裙進行拍攝，精力十足。

現場朋友佔七成估Grace第二胎是懷女B，還稱讚Grace比以前更美，事關佗女會令媽媽更美麗。當即場揭曉BB性別時，粉紅色氣球滿佈全場，Grace即說：「你哋真係聰明喇！今次佗二胎前有食開保健品強化自己。三年抱兩屬意外。知道懷有第二胎前仲有做劇烈運動，周圍去又食醬油蟹。但一切相當感恩。佗二胎前比第一胎家姐Audrey時攰少少。因為第一胎時想休息、想下煲下劇就去，今次佗二胎要同時兼顧一歲幾嘅家姐。Audrey又似足細個時嘅自己，成日跑跑跳跳又要去公園同戶外放電。」Grace續說今次佗第二胎變成大胃王：「佗第一胎時好鍾意食甜嘢。今次唔同，胃口全開！成日食唔同嘢，重味嘢。打邊爐、炒飯、湯麵、雪糕…」本身有哥哥和姐姐的Grace在家是排行最細孻女，相當明白做妹妹的角色。她說：「我個大女Audrey宜家知我肚裏面有個baby，佢有時會kiss kiss肚入面嘅細妹，touch下佢。我最近買咗個BB公仔俾大女訓練下佢模擬幫BB餵奶，等佢有心理準備迎接妹妹嚟呢個big family。同時都好多謝老公Daniel全心全力配合，係一個好隊友。」