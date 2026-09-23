梅啟明現身梅媽舊居門外路祭 痛哭半小時：身邊魔鬼養虎為患

邊燒邊哭

二人帶同梅媽遺照、香燭、衣包及金銀冥紙等，無視途人目光，點火焚燒祭品。阿美說：「覃梅美金，希望你收到我哋今日燒啲嘢俾你吖，我喺MayMay，加埋梅啟明，今日嚟到你屋企留下。」梅啟明亦大叫：「阿媽收嘢呀！」其後，梅啟明情緒崩潰，邊哭邊大叫：「我一定幫你搵返，安心！一定幫你搞，你知道邊啲係魔鬼呀，第一次就遲咗啦……」又表示：「你快啲，我幫你，一定要入土為安，唔好再咁。你慘呀……身邊啲魔鬼……梗係養虎為患呀！」在旁的阿美則不停表示：「點解個個都呃我哋？」她續祈求：「阿媽，保佑梅啟明，你保佑我哋兩個，保佑我哋身體健康。」