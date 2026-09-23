梅啟明現身梅媽舊居門外路祭 痛哭半小時：身邊魔鬼養虎為患

梅艷芳母親覃美金（梅媽）於8月30日逝世。長子梅啟明曾聲稱要花150萬元為母親風光大葬，但梅媽已於上周出殯並火化。梅啟明其後獲悉，一度情緒激動至身體不適，須召救護車入院。自稱「100分孝子」的梅啟明昨晚（22日）約7時，偕同未婚妻May May（阿美）現身梅媽生前居住的銅鑼灣禮賢大廈門外進行路祭。
邊燒邊哭
二人帶同梅媽遺照、香燭、衣包及金銀冥紙等，無視途人目光，點火焚燒祭品。阿美說：「覃梅美金，希望你收到我哋今日燒啲嘢俾你吖，我喺MayMay，加埋梅啟明，今日嚟到你屋企留下。」梅啟明亦大叫：「阿媽收嘢呀！」其後，梅啟明情緒崩潰，邊哭邊大叫：「我一定幫你搵返，安心！一定幫你搞，你知道邊啲係魔鬼呀，第一次就遲咗啦……」又表示：「你快啲，我幫你，一定要入土為安，唔好再咁。你慘呀……身邊啲魔鬼……梗係養虎為患呀！」在旁的阿美則不停表示：「點解個個都呃我哋？」她續祈求：「阿媽，保佑梅啟明，你保佑我哋兩個，保佑我哋身體健康。」
以紙巾輕擦相片
燒祭品期間，阿美取出紙紮鞋、帽及衣服，逐件投進火盆。當燒完所有祭品後，梅啟明凝望着梅媽相片痛哭，又俯身以紙巾輕擦相片。整個拜祭過程約半小時，其後阿美買水回來，由梅啟明淋水熄滅火種，二人收拾好物品便離去。