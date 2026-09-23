狂野雄心｜畢彼特踏足荒野實景拍攝 與狗明星開拍前培養深厚感情

畢彼特（Brad Pitt）主演新片《狂野雄心》（Heart of the Beast）本周四在香港開畫，故事講述退役特種部隊軍官與其忠誠軍犬，在墜機後被迫深入險境，為了絕地求生，繼而在絕境中展開生死相依的感人故事。 《狂野雄心》是由《狂野時速》（Fast & Furious）、《自殺特工：超能暴隊》（Suicide Squad）導演大衛艾耶（David Ayer）執導，延續他一貫的硬漢派頭，把血性敘事展現得淋漓盡致。除了主角畢彼特，片中還有聯同《鼓動真我》（Whiplash）奧斯卡金像男星JK西蒙斯（J.K. Simmons），以及新生代實力派女星安娜蘭貝（Anna Lambe）參與演出。日前，《狂野雄心》在美國舉行世界首映禮，除了拍檔一同出席外，其珠寶品牌副總裁女友Ines de Ramon亦有現身，兩人在首映禮上大晒恩愛。

嚴選狗演員參與拍攝 電影中，退役特種部隊戰士詹士與他的戰犬奧丁因空難被困阿拉斯加荒野，為了完美演繹極地戰犬奧丁，團隊於紐西蘭嚴選四隻德國牧羊犬，並由功勳卓著的退役搜救警犬Uber領銜主演。為了在銀幕上呈現出毫無保留的真實信任，畢彼特開拍前數星期便日夜與Uber相處、玩耍，更親自投身訓犬，以培養出感情與默契，親自引導狗狗完成各種複雜任務。 為了追求最極致的視覺震撼與真實感，導演大衛艾耶拒絕大量電腦合成，堅持選擇帶領團隊踏入荒野實景拍攝。《狂野雄心》深入紐西蘭許多從未躍於大銀幕的原始秘境，將最壯麗卻孤絕的荒野風貌呈現在觀眾眼前。然而，這些令人屏息的絕景背後，卻是極致艱辛的取景過程。大部分地點地形極其險峻，非但無法駕車抵達，部分偏遠山谷甚至每次僅能依靠直升機分批運送少數人員與裝備，現場更完全缺乏拖車等基本休息設施。面對傾盆大雨、泥濘陡坡與嚴寒低溫等極端考驗，數百人的工作團隊每日背負著沉重的攝影與照明設備，與主角畢彼特徒步穿行於密林與山谷之間，以無畏的意志力將體能推向極限，以最逼真的荒野求生場面搬上大銀幕。