裕美感謝黑粉推高影片流量 笑指林作早已習慣過監獄生活

裕美接受新城節目《放飯ICU》訪問，跟主持譚玉瑛、林柏希、何基佑大談近況，分享與林作拍拖近九年的相處之道。被問到林作若日後入獄，她直言不擔心，笑稱對方平日只吃薯仔、香蕉及雞蛋，生活已經與監獄生活相近，她又透露沒有生育計劃，認為婚姻只是一紙證書，兩個人相處開心最重要。 裕美坦言，自己並非特別喜歡林作，反而是與對方相處舒服。林作經常設法逗她開心，令她逐漸學會釋放情緒，做回真實的自己。她又大方分享昔日感情經歷，自爆曾與外籍男友交往，後來明白外表吸引並不足以維繫感情，長久相處仍要依靠溝通。談到林作的優點，她稱對方EQ、IQ俱高，最大優點是「厚面皮」，即使被她責罵，仍會讚她「鬧人個樣好靚」。至於林作形容她學歷低但外貌漂亮，她認為兩人都清楚自己的定位。

曾半年無法安睡誘發抑鬱 裕美14歲參加歌唱比賽勝出，簽約唱片公司後卻未能立即出道，其後主持TVB旅遊節目《雪映移城》而為人熟悉。她憶述，當年工作密集、長期減肥，加上受到公司規限，逐漸與朋友疏遠，更被限制不能隨意前往尖沙嘴、銅鑼灣及旺角等地。她曾經悄悄前往中環，五分鐘後便接到經理人來電追問行蹤。 裕美透露，自己其後患上抑鬱症，曾有半年幾乎無法安睡，直至唱片公司高層察覺異樣，親自上門陪她求醫。她最終決定離開娛樂圈，形容自己「寧願耕田，都唔想繼續做」。走出低潮後，她由昔日不敢見人，變成今日敢於公開回應及反擊，甚至會自行拍攝「黑圖」發帖，回應網民指摘。