蔡俊彥亞運摘銀自嘲有錢整容 呂爵安隔空寸爆：淨係夠你整個鼻

呂爵安（Edan）與「花劍世一」蔡俊彥（Ryan）相識於香港大學，二人曾是室友，房號「1206」，早前，他們更將此成為合唱作品《1206》。Edan 與蔡俊彥感情極好，不時在社交網留言互窒，早前有網民質疑蔡俊彥若非認識Edan便無人知曉，並謂：「其實唔係edan，邊個會識你？不如尊（專）心做返自己該做既野，唔好發明星夢啦。」向來「搞笑擔當」的Edan隨即以反話為老友護航，笑指：「公道 條死仔就係唔明哩樣嘢，一啲都唔識得感恩，仲成日要我請食飯。 世一好巴閉咩，低質引戰嚟講樓豬都世一啦！ @ryanchoiiiii 聽到未？」

獎金可以整容

蔡俊彥昨日（22日）在名古屋亞運男子花劍個人賽奪得銀牌，寫下個人在亞運的最佳成績。而此前有人對其外貌出言嘲諷，稱他「全死角」、「五官各走各路」。蔡俊彥未受負評影響，反而借奪獎一事自嘲：「今日（昨日）贏咗銀牌，有獎金，可以整容yea！」留言引來大批網民讚like。

而Edan當然不放過任何機會，立即加入留言取笑好友：「啲獎金應該淨係夠你整個鼻」蔡俊彥不甘示弱回敬：「點夠你靚仔呀，世界仔」Edan再補一句：「你都係世界仔，世界第一劍擊仔！」二人的互動相當搞笑，足見兄弟情深。