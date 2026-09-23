Joe Junior伉儷迎中秋 宣布明年開騷慶祝入行60年

藝人Joe Junior伉儷、黎芷珊、車淑梅與老公張文新昨日（22日）出席義務工作發展局西園長者中心舉辦的「月滿團圓宴中情」午宴，與一眾長者同賀中秋共度佳節，喜獲熱心的善長譚志強捐贈抽獎禮物。

Joe Junior當場獻唱多首長者熟悉的經典金曲，包括《Pretty Woman 》、《Congratulations》、《Top of the World》，並與嘉賓及長者們合唱《月亮代表我的心》和《朋友》，期間Joe Junior更走到台下與淑梅姐雙雙起舞，親民與長者們握手合照，炒熱全場氣氛！

黎芷珊聯同一眾熱心公益的善長人翁與長者合照留念，身體力行宣揚敬老尊賢的傳統美德。芷珊接受活動嘉賓主持林家揚醫師的訪問分享保持青春與健康心得，她笑言：「我嘅養生之道係早睡早起、作息規律正常。飲食方面會揀啲有營養豐富嘅食物，攝取足夠水分，都會煲吓湯養生。」