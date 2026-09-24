希丹彭尼蒂亞驗屍報告揭死於藥物過量 曾被封最美童星

美國女星希丹彭尼蒂亞（Hayden Panettiere）8月被發現於南卡羅來納州的住宅內猝逝，終年36歲。官方驗屍報告近日公開，稱曾參演美劇《Heroes》啦啦隊隊長的希丹死於藥物過量，定調為意外事故。
希丹彭尼蒂亞身亡後，體內驗出芬太尼（Fentanyl）、4-苯胺-N-苯乙基哌啶(4-ANPP)、阿普唑侖（Alprazolam）、肌肉鬆弛劑美索巴莫（Methocarbamol）以及喹硫平（Quetiapine）等多種藥物，法醫研判她是因服用多種藥物引發毒性作用而死亡，且身上沒有外傷，確認沒有他殺跡象。
希丹彭尼蒂亞5歲就出道，是家喻戶曉的童星。2000年她與丹素華盛頓（Denzel Washington）合作電影《熱血強人》，隔年則因演出美劇《Heroes》爆紅，後演出《鄉謠天后鬥》（Nashville）兩度入圍金球獎；並參演《奪命狂呼4》。
5月回憶錄承認酗酒濫藥
希丹彭尼蒂亞曾公開談及酒精與藥物成癮問題，2016年一度暫別演藝圈休養。2023年她以《奪命狂呼6》重返大銀幕，並於2026年5月推出回憶錄《This Is Me: A Reckoning》，回顧自己與酗酒濫藥問題長年抗戰的歷程。
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