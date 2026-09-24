希丹彭尼蒂亞驗屍報告揭死於藥物過量 曾被封最美童星

美國女星希丹彭尼蒂亞（Hayden Panettiere）8月被發現於南卡羅來納州的住宅內猝逝，終年36歲。官方驗屍報告近日公開，稱曾參演美劇《Heroes》啦啦隊隊長的希丹死於藥物過量，定調為意外事故。

希丹彭尼蒂亞身亡後，體內驗出芬太尼（Fentanyl）、4-苯胺-N-苯乙基哌啶(4-ANPP)、阿普唑侖（Alprazolam）、肌肉鬆弛劑美索巴莫（Methocarbamol）以及喹硫平（Quetiapine）等多種藥物，法醫研判她是因服用多種藥物引發毒性作用而死亡，且身上沒有外傷，確認沒有他殺跡象。