雲畫的月光10周年｜朴寶劍體重暴增11公斤 金裕貞酒鬼宣言震驚全場

經典韓劇《雲畫的月光》延伸節目《再次雲畫的月光》趁10周年回歸大玩情懷滿分，五位主角之間更毫無保留，公開爆料「互相傷害」！ 雲畫五人組時隔10年，再次看到當年穿過的戲服，五人的反應成為了首播一大看點；金裕貞拿起衣服驚呼：「衣服竟然這麼小嗎？我以前覺得很大，我會不會穿不下？」朴寶劍也附和地說：「我應該也穿不下了。」朴實的反應讓觀眾覺得格外親切！節目組也準備了大量當年拍攝用的道具，當中在大結局出現的、由劇中樂瑥（金裕貞飾）寫的書，也在10年後正式「出土」。更有趣的是，郭東延竟然從家裡帶來了10年前拍攝時使用的練習用劍，他首度公開自首：「其實是我從武打學校偷來的，我那時忘記還了。」搞笑發言讓其他四人笑到不行。

寶劍增肌 24 磅 首播中最意外的話題焦點，絕對是朴寶劍的體重！五人在住宿處圍著玉米大快朵頤時，振永一口氣吃了三根，讓朴寶劍好奇詢問對方體重，振永回答66公斤，金裕貞立刻驚呼對方太瘦，朴寶劍也佩服地大讚振永自我管理非常嚴謹！沒想到話題一轉到自己身上，朴寶劍才坦承：「我拍《雲畫》時是65公斤。」接著含糊地說：「現在是73、74、75公斤……」這時郭東延立刻抓包大喊：「怎麼越來越重了⋯⋯」最後朴寶劍才尷尬地老實招認：「其實是76公斤。」讓現場瞬間笑成一團！

近年朴寶劍熱愛運動，不時在社交平台上載跑步和健身照，雖然他在10年間飆升了11公斤（約24磅），但是粉絲看完節目後紛紛表示：「根本看不出來」、「重的都是肌肉吧」，稱讚他即使增重依然帥氣不減。 最高酒量紀錄 如果說體重是節目的笑點炸彈，那麼金裕貞的飲酒宣言就是反轉亮點！眾人在午餐時聊到想喝馬格利酒，金裕貞豪氣地說：「等一下去超市買吧，我今天是度假模式，要喝個痛快。」這番話讓朴寶劍忍不住問：「裕貞有和我們一起喝過酒嗎？」郭東延立刻反駁：「我們喝過很多次酒啊！」金裕貞也立即補充：「我們三個見面那天，在龍山喝到凌晨那天！」金裕貞接著爆料：「那天寶劍哥一直說要去第二攤、第三攤！」朴寶劍也坦承：「那天真的很晚回家，大概是我人生中第一次那麼遲回家。」郭東延追問是不是他史上最高的酒量」，平時只喝一杯的朴寶劍驕傲地說：「嗯！當時我把一整杯酒都喝掉了。」讓全場笑翻！金裕貞最後笑著對他說：「謝謝你覺得和我們在一起很開心。」朴寶劍的酒量與金裕貞的暴走宣言，成為首播最溫馨又爆笑的互動之一。

郭東延詛咒導演 另外，五人在餐廳聊起當年第一次讀本會議的回憶時，郭東延自爆：「我那個時候大概正在詛咒金成允導演吧！」他接著解釋，過去曾經和導演合作，二人關係相熟，因此認為對方會邀請自己試鏡，結果導演根本沒叫他去！他忍不住打電話質問：「為甚麼不叫我去試鏡？」導演只回他：「你還試甚麼鏡，我都認識你了。」郭東延接着憶述，當時他搭的士衝到辦公室，主動爭取想演「兵沿」一角，結果還是沒能如願，讓他氣到在家裡瘋狂詛咒導演！直到後來接到導演的邀約通知，他才立刻取消詛咒，戲劇性的轉折讓朴寶劍、金裕貞等人笑到不行！這段充滿笑點的真心話，讓觀眾看見郭東延對這個角色的執著與熱愛，也有人指他充滿綜藝感。

五人到餐廳享用午餐時，朴寶劍主動提起一個有趣的問題：「你們被採訪時有講到這個嗎？誰會最先結婚，當時我選了裕貞。」金裕貞聽了大驚：「為甚麼是我？我年紀最小啊！」朴寶劍解釋：「感覺裕貞會最先遇見對的人。」金裕貞接著反問誰最晚結婚，朴寶劍不說話，卻默默把視線投向振永，讓振永一頭霧水，全場笑聲不斷！金裕貞還害羞地說：「心情好像會很微妙，那我10年後應該已經結婚了吧？」朴寶劍則分享了他的浪漫心願：「我突然想像了一下，如果我們都能住在一起當鄰居就好了，幫彼此照顧孩子、一起出去玩。」金裕貞立刻接話：「那麼下次20周年旅行，我們是不是都會抱着小孩？」這時郭東延則不忘補刀，對10年後即將46歲的振永說：「哥要保重啊！你要好好照顧身體啊！」讓全場再次爆笑。