陳法拉自編自導享受從零開始 林家棟憶謝賢演《殺出個黃昏》：資深演員是寶藏

由亞洲電影大獎學院主辦的「國際電影創作營2026」，於日前(22日)於澳門綜合度假村圓滿句號。繼伍允龍、吳煒倫、陳茂賢、黃綺琳、陳健朗等分享經驗後，最後一天的講座有陳法拉和林家棟分享由演員到兼顧幕後編導監的經驗和心得。 今年從逾450位參加者當中，挑選出16名來自亞洲各地的參加者，經多位資深導演、編劇、監製、擔任導師後，評審團順利選出以下8個創投項目，授予得獎者資金贊助每人港幣30萬，用以拍攝一部以「陌路相逢」為題的短片，亞洲電影大獎學院主席王英偉博士，GBM，GBS，JP於頒獎禮上寄語學員：「電影關乎於人與創意，大家不必過於擔憂 AI 等新科技的影響。劇本必須反映心中的真實情感，而非僅是電腦數據，唯有具備溫度的作品才能觸動人心，而這正是你們需要努力去實現的目標。」

做監製 提供可發揮舞台 兩位影壇知名演員林家棟與陳法拉，分享轉戰幕後的心路歷程。林家棟分享了他轉戰幕後創作與擔任監製的，家棟自言投身劇本創作源於對表演與行業現狀的反思，希望能從幕後出發，重塑觀眾對不同角色的認知。面對香港電影業「青黃不接」的現狀，他呼籲給予新進演員，以及許多經驗豐富、技藝精湛卻缺乏發揮機會的資深演員更多展現的舞台。以其監製的《殺出個黃昏》為例，他特別邀請謝賢前輩擔綱主角，他感嘆許多擁有數十年豐富經驗的前輩演員，常被困於刻板或邊緣化的角色中，缺乏真正展現實力的契機：「這些資深演員都是寶藏，只是沒有被好好運用。我想透過作品證明，只要給予適當的舞台與發揮空間，他們依然能展現無可替代的光芒，這就是我自己做監製當初的原動力了。」對於未來是否親自執導，家棟持開放態度，強調劇本必須先能徹底說服自己，若遇到合適且能深刻打動自己的好劇本，不排除親自執導。

曾被勸「會被大眾忘記」 陳法拉直言熱愛表演，追求演員的藝術探索與自我超越，而非「明星」光環。她認為優秀作品的核心在於「講情、講人、講矛盾」，唯有深挖角色內心，呈現真實的人性衝突，才能引發觀眾的深刻共鳴。談及當年暫別演藝圈前往海外修讀戲劇，她感嘆廿幾歲入行拍戲，將近十年的演員生涯忙得彷彿青春被真空。直到32歲前往紐約，她透露當年完全沒有規劃，也沒想過會否進軍荷李活，連身邊同行都勸她「4年太長、會被大眾忘記」，但她仍毅然決定把整個家甚至連貓咪都搬走，純粹想完成最想做的事。

演戲其實無得學 4年的學習，陳法拉最深刻體是「演戲其實是無得學的」，但過程中補充了許多編劇、導演及舞台劇訓練的工具與方法。雖然老師與同學都知道法拉曾任演員，但大家沒有認得她，讓她能像普通人一樣上課，非常享受不被注目的感覺，讓她有空間與時間重新尋找自己真正是誰。她指出，過往拍攝電視多面向鏡頭演戲，而舞台劇訓練則需要全方位運用身體與聲音，正好補足了她演戲上的盲區。她更是花了頭兩年時間去「學會放下」，打散以前所有的表演概念重頭來過。直到畢業時剛好獲得在美國演出的機會，才順理成章地將4年所學投放到實踐當中。