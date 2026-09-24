羅啟豪趁佳節傳達「聽不到的說話」邀好兄弟為慈善音樂會添新意

明日是中秋佳節，羅啟豪日前在社交平台分享一段短片，片中見他面前放滿一盒盒月餅，低頭不停落筆「喪簽」，啟豪笑言並非罰抄，有感入行獲很多前輩與朋友關顧，希望藉中秋佳節，親手為大家寫上祝福，送上一點心意。啟豪笑道：「我比較慢熱、內向，不會主動打開話題，平時看到一班前輩，雖然保持禮貌與笑容，但難免會讓大家覺得我好像很害羞，因為我不擅長跟人家熱烈攀談，但其實內心有滿腔謝意，趁着中秋佳節去表達這番『聽不到的說話』就合適了。」

啟豪透露，今次送贈的月餅，來自其歌迷會「豪吧」策動的「十式社企迎中秋」禮籃，計劃已實行第三年。活動每年集合十間本地社企，精選十款不同產品組成中秋禮籃，當中包括「豪吧」與社企合作推出的月餅，相關社企支援自閉青年，為他們提供培訓及工作機會。他表示，「我覺得一份禮物不應該是『送完就完』，如果收到的人覺得好吃、好用，之後也許會注意到，這件產品背後有一班人、一個故事、一間社企，用心去做一件有意義的事，這份禮物就會多了一層意思，中秋將變得更加有意義。」