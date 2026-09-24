熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-24 13:00
更新：2026-Sep-25 11:30

COLLAR專訪｜七人七色約定手牽手 Candy親揭讀Ivy So手寫信落淚原因(有片)

分享：

從2022年1月唱著《Call My Name!》登場，女團COLLAR明年將邁向出道第5年，今年9月推出第二張實體專輯《PERSONA》。蘇雅琳(Ivy So)形容，「前年的《Unit 1201》係講一段旅程，我哋一團人一齊行，今次反而講七人七色，引證呢兩年嘅改變。大家都自信咗，幾乎全團都有solo，亦貪心咗，想注入自己的創作。」新專輯除了有她與隊長沈貞巧(Gao)聯合填詞的《流浪足印》，還有邱彥筒(Marf)有份作曲的主打歌《SKSKZAZA》，參與度提升，團魂有增無減。對於近年女團相繼出道，她們認為百花齊放是開心事，李芯駖(Sumling)就許願，「好想有一日香港人用返香港嘅歌跳dance challenge，愈多作品就愈多選擇。」

20260910LamCY COLLAR grace (65) 20260910LamCY COLLAR grace (59) 20260910LamCY COLLAR grace (52) 20260910LamCY COLLAR grace (61) 20260910LamCY COLLAR grace (20) 20260910LamCY COLLAR grace (18) 20260910LamCY COLLAR grace (5) 20260910LamCY COLLAR grace (1) IMG 2280 square

曾是流浪貓狗 約定手行

新專輯名叫《PERSONA》收錄七首歌，封套上七位成員的不同造型，各代表一首歌，象徵七種特質，也呈現卸下舞台光環，真實人性的不同面貌。而七首歌的MV，同樣也有番茄出現，許軼(Day)解釋取其可生食熟食，營養價值高，能配搭不同食材，同時亦保留本身獨特味道。陳泳伽(Winka)的造型配《流浪足印》，她直言相當催淚，「內容寫由《造星VI》到依家，我哋好似喺街邊流浪嘅貓貓狗狗，俾阿Wing(經理人)執咗返嚟，組成COLLAR。呢度成為一個庇護。每次好攰返到嚟，大家拖住手，就有力量行落去。」其中一句是「漫步去手牽手遙望」特別感動，Winka續道，「好有約定感，點都好，約定牽着大家行到最後。」

回憶湧心頭 Candy哽咽錄音

兩位填詞人亦分享，Ivy最喜歡「末日去手牽手流浪」，「即使天大嘅事，都阻止唔到我哋手牽著手。」Gao踢爆還有句Ivy好堅持的歌詞「北斗老地方 七星座盛放」，「聯系到北斗七星，而我哋又係7個人，好浪漫。另外，fans可留意歌詞嘅摩斯密碼，係我哋以前歌曲嘅回憶。」由Gao填寫的「若你願意望進玻璃眼眸」形容貓的眼晴，與貓貓MV完美配合。她們相信無論是否fans也會被感動。王家晴(Candy)自爆收到歌詞已感動，「自己喺屋企練習已眼濕濕，因為有好多共同回憶；錄音時有少少哽咽，要即時調整心情。」

20260910LamCY COLLAR grace (12) 20260910LamCY COLLAR grace (11) 20260910LamCY COLLAR grace (7) 20260910LamCY COLLAR grace (51) 20260910LamCY COLLAR grace (49) 20260910LamCY COLLAR grace (48)

Gao至愛cult版MV

芯駖的黃衫《標殺令》造型就配合《刺客鬥死黨》，歌曲以型爆的rap開始，「歌詞好好，Kill Bill單打獨鬥好厲害，但七個夾埋更犀利。」cult片式的MV更成Gao的至愛，「參考一套經典日本cult片，巧合地講7個女仔，入咗一間恐怖屋。」芯駖笑言很適合她們，「因為我哋俾人感覺都係cult cult地，走埋一齊就有好多古靈精怪嘢，就好似cult片創作成分好高。」

iPhone拍MV 許軼愛任性

許軼(Day)則代表《初級成人禮》，她尤其喜歡最後一句歌詞「還是隨便來任性」，正好貼合專輯的「任性」。3日內在日本拍5個MV，餘下兩首歌亦有貓貓和Q版公仔上陣，「為咗慳budget，呢個MV係用iPhone拍，但同時拍得好靚，加埋調色，好有電影感。其實好貼合首歌，面對社會未必每件事都好如意，唔似細個咁容易，但只要相信，隨便天馬行空都有唔同可能性。」

20260910LamCY COLLAR grace (33) 20260910LamCY COLLAR grace (32) 20260910LamCY COLLAR grace (30) 20260910LamCY COLLAR grace (44) 20260910LamCY COLLAR grace (42) 20260910LamCY COLLAR grace (36) VS YouTube COLLARalmostperfectgirlVisualizerPERSONA YouTube 2’34” Ivy寫信 ToCandy letter

芯駖扮《美少女戰士》

Gao在封套上的全黑造型代表由Marf作曲《SKSKZAZA》，她解釋歌曲與外國團隊一起創作，在壓力下想出一句「SKSKZAZA」，「其實代表一種態度，無懼世界聲音，即使一堆惡霸在上層，我哋就戰鬥，好貼合COLLAR一貫的女團風格。」加上再次與T-Ma合作，不只能發揮各人的聲線特質，更能發掘不同的可能性。芯駖自爆，「我唱『仆親』嗰句，佢叫我扮《美少女戰士》，儆惡懲奸，要好熟先敢講，換作Day，可能唔識。」Day就強調自己識《美少女戰士》，Gao則被要求嬌嗲地唱「你想我俾愛心」，發揮潛藏的少女心。Ivy的西裝褸造型代表《管理還管你》，正好反映社畜心態，很有厭世的GenZ感。

Ivy So不矯情 Marf餘韻長

Candy的造型代表《(almost) perfect girl》，她形容新專輯的7首歌，就像劇集故事。前面幾首歌圍繞不同困難，這首歌猶如轉捩點，「我哋心態仍會勇往直前，接受自己嘅不完美，即使世界仍有不如意事情發生，相信美好嘅事情嚟緊盼望，有種被鼓勵嘅感覺。」MV中各成員以「神秘天使」身份寫親筆信送給隊友，個個睇信時都淚流披面，其中Marf被爆「餘韻最長」。Candy收到Ivy寫的信，「其實由《造星IV》到依家，大家都將佢同我擺埋一齊比較，今年又同佢一齊出solo，佢唔係好矯情嘅人，但對佢所表達嘅都好有共鳴。」若然想知道每封信的具體內容，她們笑言MV衝破2百萬點擊就會大公開。

20260910LamCY COLLAR grace (26) 20260910LamCY COLLAR grace (25) 20260910LamCY COLLAR grace (24) 20260910LamCY COLLAR grace (70) 20260910LamCY COLLAR grace (60) 20260910LamCY COLLAR grace (62) 20260910LamCY COLLAR grace (58)

Marf：唔做COLLAR 能否散發光芒

Marf的造型代表《淚光》，「首歌講出眼泛淚光的漂亮，默默地忍住，有種女生嘅跪弱，卸妝後的唔自信，呢個樣係咪所有人都接受？問自己如果唔係COLLAR，做個普通人，會唔會無咗呢種光芒？係好令人反思。而我哋唱嘅聲音亦成熟咗，蘊含一點女人味。」談到COLLAR出道以來喊得最深刻的一次，Marf就選了拍團綜玩LEGO遊戲；芯駖則選《GAME ON LIVE 2025》；Gao唱畢《Good-bye days》(YUI原唱)後，眾人忍不住落淚，芯駖更泣不成聲。Gao跨越了獨唱考驗，預告明年亦會出solo。

擁抱自我質疑學共存

COLLAR從出道時面對疫情，原定的出道演唱會亦告延遲，同年經歷休團近半年，其後成員由8人變7人，每一步都絕不容易。她們坦言經常自我質疑，但已接受是必經歷程。芯駖和Marf認為，「無論表演者或普通人，我哋係有血有肉有感受嘅人，有缺點同自我懷疑係好事，只不過係點樣共存同擁抱呢種感覺，而唔會被打低。」明年成軍5周年，她們笑言可舉辦「COLLAR進步大會」，Day興奮建議開live直播她們重看從《造星IV》至今的進步實錄，「睇Candy點解要素顏！」Candy搶白：「因為唔識化妝！」頓時七嘴八舌。Gao認真表示已計劃演唱會等聚會，呼籲大家密切留意。

 

文：Grace 攝：林俊源

化妝：Cathy、Janice、Jenny、Kayan、Sze Yiu @powderclub_hk

髮型：Taurus lee, Yan Lee, Crystal Chan, Hazel Yeung

造型：Cedric Cheung, Barbie Fong(助手)

服裝：Zara

20260918 COLLAR專訪 20260910LamCY COLLAR grace (45) 20260910LamCY COLLAR grace (38) 20260910LamCY COLLAR grace (34) 20260910LamCY COLLAR grace (22) 20260910LamCY COLLAR grace (15) 20260910LamCY COLLAR grace (13) 20260910LamCY COLLAR grace (47) 20260910LamCY COLLAR grace (9) 20260910LamCY COLLAR grace (2) 20260910LamCY COLLAR grace (29)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務