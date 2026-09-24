COLLAR專訪｜七人七色約定手牽手 Candy親揭讀Ivy So手寫信落淚原因(有片)

從2022年1月唱著《Call My Name!》登場，女團COLLAR明年將邁向出道第5年，今年9月推出第二張實體專輯《PERSONA》。蘇雅琳(Ivy So)形容，「前年的《Unit 1201》係講一段旅程，我哋一團人一齊行，今次反而講七人七色，引證呢兩年嘅改變。大家都自信咗，幾乎全團都有solo，亦貪心咗，想注入自己的創作。」新專輯除了有她與隊長沈貞巧(Gao)聯合填詞的《流浪足印》，還有邱彥筒(Marf)有份作曲的主打歌《SKSKZAZA》，參與度提升，團魂有增無減。對於近年女團相繼出道，她們認為百花齊放是開心事，李芯駖(Sumling)就許願，「好想有一日香港人用返香港嘅歌跳dance challenge，愈多作品就愈多選擇。」

曾是流浪貓狗 約定牽手行 新專輯名叫《PERSONA》收錄七首歌，封套上七位成員的不同造型，各代表一首歌，象徵七種特質，也呈現卸下舞台光環，真實人性的不同面貌。而七首歌的MV，同樣也有番茄出現，許軼(Day)解釋取其可生食熟食，營養價值高，能配搭不同食材，同時亦保留本身獨特味道。陳泳伽(Winka)的造型配《流浪足印》，她直言相當催淚，「內容寫由《造星VI》到依家，我哋好似喺街邊流浪嘅貓貓狗狗，俾阿Wing(經理人)執咗返嚟，組成COLLAR。呢度成為一個庇護。每次好攰返到嚟，大家拖住手，就有力量行落去。」其中一句是「漫步去手牽手遙望」特別感動，Winka續道，「好有約定感，點都好，約定牽着大家行到最後。」

回憶湧心頭 Candy哽咽錄音 兩位填詞人亦分享，Ivy最喜歡「末日去手牽手流浪」，「即使天大嘅事，都阻止唔到我哋手牽著手。」Gao踢爆還有句Ivy好堅持的歌詞「北斗老地方 七星座盛放」，「聯系到北斗七星，而我哋又係7個人，好浪漫。另外，fans可留意歌詞嘅摩斯密碼，係我哋以前歌曲嘅回憶。」由Gao填寫的「若你願意望進玻璃眼眸」形容貓的眼晴，與貓貓MV完美配合。她們相信無論是否fans也會被感動。王家晴(Candy)自爆收到歌詞已感動，「自己喺屋企練習已眼濕濕，因為有好多共同回憶；錄音時有少少哽咽，要即時調整心情。」

Gao至愛cult版MV 芯駖的黃衫《標殺令》造型就配合《刺客鬥死黨》，歌曲以型爆的rap開始，「歌詞好好，Kill Bill單打獨鬥好厲害，但七個夾埋更犀利。」cult片式的MV更成Gao的至愛，「參考一套經典日本cult片，巧合地講7個女仔，入咗一間恐怖屋。」芯駖笑言很適合她們，「因為我哋俾人感覺都係cult cult地，走埋一齊就有好多古靈精怪嘢，就好似cult片創作成分好高。」 iPhone拍MV 許軼愛任性 許軼(Day)則代表《初級成人禮》，她尤其喜歡最後一句歌詞「還是隨便來任性」，正好貼合專輯的「任性」。3日內在日本拍5個MV，餘下兩首歌亦有貓貓和Q版公仔上陣，「為咗慳budget，呢個MV係用iPhone拍，但同時拍得好靚，加埋調色，好有電影感。其實好貼合首歌，面對社會未必每件事都好如意，唔似細個咁容易，但只要相信，隨便天馬行空都有唔同可能性。」

芯駖扮《美少女戰士》 Gao在封套上的全黑造型代表由Marf作曲《SKSKZAZA》，她解釋歌曲與外國團隊一起創作，在壓力下想出一句「SKSKZAZA」，「其實代表一種態度，無懼世界聲音，即使一堆惡霸在上層，我哋就戰鬥，好貼合COLLAR一貫的女團風格。」加上再次與T-Ma合作，不只能發揮各人的聲線特質，更能發掘不同的可能性。芯駖自爆，「我唱『仆親』嗰句，佢叫我扮《美少女戰士》，儆惡懲奸，要好熟先敢講，換作Day，可能唔識。」Day就強調自己識《美少女戰士》，Gao則被要求嬌嗲地唱「你想我俾愛心」，發揮潛藏的少女心。Ivy的西裝褸造型代表《管理還管你》，正好反映社畜心態，很有厭世的GenZ感。

Ivy So不矯情 Marf餘韻長 Candy的造型代表《(almost) perfect girl》，她形容新專輯的7首歌，就像劇集故事。前面幾首歌圍繞不同困難，這首歌猶如轉捩點，「我哋心態仍會勇往直前，接受自己嘅不完美，即使世界仍有不如意事情發生，相信美好嘅事情嚟緊盼望，有種被鼓勵嘅感覺。」MV中各成員以「神秘天使」身份寫親筆信送給隊友，個個睇信時都淚流披面，其中Marf被爆「餘韻最長」。Candy收到Ivy寫的信，「其實由《造星IV》到依家，大家都將佢同我擺埋一齊比較，今年又同佢一齊出solo，佢唔係好矯情嘅人，但對佢所表達嘅都好有共鳴。」若然想知道每封信的具體內容，她們笑言MV衝破2百萬點擊就會大公開。

Marf：唔做COLLAR 能否散發光芒 Marf的造型代表《淚光》，「首歌講出眼泛淚光的漂亮，默默地忍住，有種女生嘅跪弱，卸妝後的唔自信，呢個樣係咪所有人都接受？問自己如果唔係COLLAR，做個普通人，會唔會無咗呢種光芒？係好令人反思。而我哋唱嘅聲音亦成熟咗，蘊含一點女人味。」談到COLLAR出道以來喊得最深刻的一次，Marf就選了拍團綜玩LEGO遊戲；芯駖則選《GAME ON LIVE 2025》；Gao唱畢《Good-bye days》(YUI原唱)後，眾人忍不住落淚，芯駖更泣不成聲。Gao跨越了獨唱考驗，預告明年亦會出solo。

擁抱自我質疑學共存 COLLAR從出道時面對疫情，原定的出道演唱會亦告延遲，同年經歷休團近半年，其後成員由8人變7人，每一步都絕不容易。她們坦言經常自我質疑，但已接受是必經歷程。芯駖和Marf認為，「無論表演者或普通人，我哋係有血有肉有感受嘅人，有缺點同自我懷疑係好事，只不過係點樣共存同擁抱呢種感覺，而唔會被打低。」明年成軍5周年，她們笑言可舉辦「COLLAR進步大會」，Day興奮建議開live直播她們重看從《造星IV》至今的進步實錄，「睇Candy點解要素顏！」Candy搶白：「因為唔識化妝！」頓時七嘴八舌。Gao認真表示已計劃演唱會等聚會，呼籲大家密切留意。