MC張天賦澳門11月個唱重現紅館神級舞台 極力爭取驚喜嘉賓

MC張天賦今年7月於香港紅館完成五場《E=MC²演唱會2026》，門票一開售即告售罄。承接首站強勁勢頭，MC正式展開巡演之旅。繼11月21日前往馬來西亞雲頂世界雲星劇場舉行第二站演出後，今日正式宣佈巡演第三站將於11月27及28日登陸澳門銀河綜藝館，一連開唱兩場。9月30日可以在指定平台優先訂票及平台，10月7日在指定平台公開發售。

MC張天賦《E=MC² 演唱會 2026》澳門站，門票價格：HKD/MOP $1588 / $1288 / $888 / $688。

除了澳門站即將開售，將於11月21日舉行的馬來西亞雲頂第二站亦正熱賣中。MC透露馬來西亞站同樣準備了新歌首唱。回想兩年前攜《This is MC》前往當地開唱，台下歌迷的反應令他歷歷在目。MC表示：「我好喜歡雲頂20度左右嘅溫度，涼涼哋，最適合怕熱嘅我。但台下嘅熱情，絕對同香港fans不遑多讓！最記得在台邊與每一個『賦二代』嘅表情。」MC亦特別預告，只要到時現場情況許可，非常希望可以再次走到台下，與馬來西亞的「賦二代」近距離握手接觸。

至於澳門作為《E=MC²》巡演的第三站，MC透露希望將香港首站的原汁原味帶到澳門。他說：「上次香港演唱會嘅鋪排、舞台效果同揀歌，團隊都用心計劃咗好耐，所以我好希望澳門站可以盡量貼近香港嘅流程。好似嗰啲討論度好高嘅道具同舞台效果，我都好想原汁原味帶過去畀澳門觀眾睇，以最大化呈現返個主題。」

「賦二代」（粉絲暱稱）緊張的腹肌又會否原汁原味帶到澳門？MC隨即「wow！」了一聲，笑言整個演唱會唯一最不想多的是體脂，並說：「體脂嚟講呢，我發現越少越好，盡力啦！依家嚟講都有兩個月，準備應該係可以夠時間。」 雖然整體架構以紅館站為藍本，但提及歌單安排，MC透露將再有新歌曲推出，MC說：「演唱會前應該會再有新歌推出，加上延遲咗嘅新專輯都希望年底前出到，入面有好多歌係之前未唱過嘅。所以我哋正考慮喺澳門站換一換歌單，加入呢啲新作品，帶點不一樣嘅感覺畀現場觀眾。」