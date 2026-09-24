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娛樂
出版：2026-Sep-24 17:00
更新：2026-Sep-24 17:00

陳柏宇邀偶像側田譜曲 新歌《尚有愛的資格》呼應舊作《沒有吻的資格》

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陳柏宇全新單曲《尚有愛的資格》邀請到側田為其譜曲。

繼《快照》找來Jay Fung作曲後，陳柏宇（Jason）全新單曲《尚有愛的資格》邀請到側田為其譜曲。除邀來重量級作曲人外，填詞方面則由曾合作《不愛無壞》的填詞人Oscar執筆，再度與Jason創作出另一首關於「愛」的作品。

主動向側田邀歌

這次合作也達成了Jason一直以來的心願，邀請側田為自己寫歌。Jason表示：「其實一直都想搵側田作首歌俾我，但我之前一直覺得未有呢個資格去搵人寫歌。」直到去年，Jason鼓起勇氣主動向側田邀歌。他笑言過程其實非常直接：「有一日喺WhatsApp send咗個message俾側田『可唔可以作首歌俾我呀？』，成件事就係咁簡單。」Jason提到自己向來十分喜愛側田的作品，特別是旋律部分；而最近聽得最多的一首，則是側田去年推出的《Old Boy》：「我覺得呢首歌好有味道，聽得出佢（側田）當時諗緊啲乜嘢。」對於側田為自己創作的旋律，Jason大讚：「雕花有雕花嘅好，但呢首歌雖然簡單，要演繹得好卻一啲都唔容易，喺入面你會感受到佢嘅真摯。」此外，Jason認為側田的旋律獨具一種難以言喻的專屬美學，值得樂迷細細品味。

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良少Yanny任MV主角

至於歌詞方面，填詞人Oscar透露當初收到要呼應《沒有吻的資格》的要求後，便聯想到Jason在日常生活中，對家人和身邊人都充滿著「愛」。於是他決定以《沒有吻的資格》中，當年那個認為自己沒有愛人資格的男孩，在經歷各種事情後成長的故事，作為這次《尚有愛的資格》歌詞的主軸：「因為睇到Jason嘅IG對屋企人同身邊人都好loving，所以我諗呢首歌都好合乎佢嘅人設。」

而MV方面，則找來曾為Jason製作演唱會花絮的吳肇軒執導，並邀請JFFT的良少及Lolly Talk成員Yanny（劉綺婷）擔任男女主角。談到選角，導演吳肇軒表示邀請良少，是因為先前恰巧在良少自己填詞的作品中，感受到了與這次歌曲貼合的愛情觀：「如果可以令觀眾連結到，都會係一種增加共鳴同意義嘅感覺。」不過最主要的原因，吳肇軒笑言：「係有人話佢（良少）演技 underrated，所以想拍佢！」至於女主角Yanny，吳肇軒則透露自己想像中的MV女主角需要十分完美，同時兼具溫柔與堅強，剛好讓他聯想到Yanny非常符合這個人設，因而促成了這次的陣容。

Jason大讚MV班底

Jason看完MV後亦大讚：「我覺得良少同Yanny演得好好！吳肇軒作為導演都好有才華，我睇完MV覺得好refreshing！」吳肇軒表示聽歌後聯想到一個關於拾取果實的故事：「歌入面好重要嘅一點，係每個人都有愛同被愛嘅資格，MV講述男主角好自卑，如果走入森林只能夠揀一朵花，會發生咩事呢。」良少飾演的角色獨自走入叢林，挑選自己心儀的一朵花，最後他遇到了一朵白色桔梗花，象徵著「兩人之間的愛是純潔且恆久不變」，極為浪漫。吳肇軒希望藉此MV將《尚有愛的資格》中關於「愛」的主題延展，帶出人即使身處痛苦之中，依然能繼續活著，等候那個愛自己的人出現的機會。

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