粵劇戲曲界99歲高齡朱慶祥 申請「最年長職業小提琴手」世界紀錄

日前香港文化中心音樂廳匯聚了一眾紅伶龍貫天、李鳳、鄧美玲丶煒唐丶庾艷霞丶莊婉仙丶呂珊丶凌燕儀丶關煒聰丶溫鑑銘丶楊少蓮丶甘何淑儀及善長仁翁出席由錦艷棠劇團主辦的「兒童癌病基金慈善夜」粤曲演唱會，共籌得逾百萬，打破以往的紀錄。
這次活動發起人兼籌委會主席庾艷霞表示很感動，在經濟環境不太好情況下，仍有不少人慷慨解囊。她同時感謝99歲高齡的朱慶祥博士在演唱會上以小提琴伴奏三首樂曲，包括莊婉仙、溫鑑銘合唱《鳳閣恩仇未了情》丶庾艷霞獨唱《朱弁回朝之哭主》丶煒唐、甘何淑儀合唱《脫阱救裴》，這三首都是由朱慶祥師傅音樂領導伴奏。
高徒齊為師傅申請世界紀錄
演藝界有胡楓高齡開演唱會入了世界紀錄，粵劇戲曲界有今年99歲的朱慶祥登台演奏，他一班學生庾艷霞丶煒唐、莊婉仙等正幫朱師傅申請世界紀錄「最年長職業小提琴手」，請來戲劇大師毛俊輝及駱允莊律師做見證人。毛俊輝說：「第一次做見證人好榮幸，我知道朱慶祥師傅99歲有咁好精力去演奏，教學生，見到朱師傅咁叻，對一把年紀的人都是一種鼓勵，叫自己更加保重身體，為傳承工作做更多貢獻。而藝術呢個行業係令我們保持青春活力嘅。」八和主席龍貫天表示朱師傅在戲曲界德高望重，99歲仍老當益壯登台演出，玩音樂的藝術水平好高，應該申請世界紀錄，八和一定支持。大家非常尊重他，希望可以成功，令全世界都知道香港戲曲界有一個非常精彩的藝術家，我們與有榮焉！花旦鄧美玲表示：「朱師傅係我出道以來最尊敬的老師之一，因為藝術家德藝雙馨係好難嘅，他高藝術水平但好謙虛，胸襟廣闊。會對自己的事業不斷追求不斷練習，對於後輩亦係不斷提點，是不可多得嘅一位名師。他除咗教唱歌之外還教你做戲。我們到這個階段一般人不會指出你的問題，朱師傅會講畀你聽，點樣可以再精練些，好難得他既懂又敢講，講一句都可助你提升許多，今年他99歲仍很精靈。到今時今日都每朝練習拉小提琴個來小時，手指靈活令到個頭腦靈活，都係一個長壽原因。」
煒唐覺得朱師傅最厲害是記性好，今年99歲高齡還可以不用睇譜可以演奏成支差不多30分鐘粵曲，功力深厚令我佩服，師傅待人接物，循循善誘教導學生是我們學習榜樣。師傅如此厲害是後生底子打得好，愛運動，玩多種樂器，為人樂觀，待人處事德藝雙馨，藝術高有品格，他後生至老都無亂發脾氣，行內人個個都愛惜他當他金菠蘿。煒唐也拉小提琴，他佩服師父的「花指」(裝飾音)技巧玩到出神入化，好幼細。感覺音樂單調令人煩躁，他就即興用花指令其好優美好幼細動聽，不阻礙唱歌不喧賓奪主。李鳳與兄長李龍都曾受朱師傅指導。細細個就在朱師傅教我們兩兄妹唱曲技巧，設計適合李鳳唱的樂曲，朱師傅的毅力值得他們學習。