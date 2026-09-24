粵劇戲曲界99歲高齡朱慶祥 申請「最年長職業小提琴手」世界紀錄

高徒齊為 師傅申請世界紀錄

演藝界有胡楓高齡開演唱會入了世界紀錄，粵劇戲曲界有今年99歲的朱慶祥登台演奏，他一班學生庾艷霞丶煒唐、莊婉仙等正幫朱師傅申請世界紀錄「最年長職業小提琴手」，請來戲劇大師毛俊輝及駱允莊律師做見證人。毛俊輝說：「第一次做見證人好榮幸，我知道朱慶祥師傅99歲有咁好精力去演奏，教學生，見到朱師傅咁叻，對一把年紀的人都是一種鼓勵，叫自己更加保重身體，為傳承工作做更多貢獻。而藝術呢個行業係令我們保持青春活力嘅。」八和主席龍貫天表示朱師傅在戲曲界德高望重，99歲仍老當益壯登台演出，玩音樂的藝術水平好高，應該申請世界紀錄，八和一定支持。大家非常尊重他，希望可以成功，令全世界都知道香港戲曲界有一個非常精彩的藝術家，我們與有榮焉！花旦鄧美玲表示：「朱師傅係我出道以來最尊敬的老師之一，因為藝術家德藝雙馨係好難嘅，他高藝術水平但好謙虛，胸襟廣闊。會對自己的事業不斷追求不斷練習，對於後輩亦係不斷提點，是不可多得嘅一位名師。他除咗教唱歌之外還教你做戲。我們到這個階段一般人不會指出你的問題，朱師傅會講畀你聽，點樣可以再精練些，好難得他既懂又敢講，講一句都可助你提升許多，今年他99歲仍很精靈。到今時今日都每朝練習拉小提琴個來小時，手指靈活令到個頭腦靈活，都係一個長壽原因。」



煒唐覺得朱師傅最厲害是記性好，今年99歲高齡還可以不用睇譜可以演奏成支差不多30分鐘粵曲，功力深厚令我佩服，師傅待人接物，循循善誘教導學生是我們學習榜樣。師傅如此厲害是後生底子打得好，愛運動，玩多種樂器，為人樂觀，待人處事德藝雙馨，藝術高有品格，他後生至老都無亂發脾氣，行內人個個都愛惜他當他金菠蘿。煒唐也拉小提琴，他佩服師父的「花指」(裝飾音)技巧玩到出神入化，好幼細。感覺音樂單調令人煩躁，他就即興用花指令其好優美好幼細動聽，不阻礙唱歌不喧賓奪主。李鳳與兄長李龍都曾受朱師傅指導。細細個就在朱師傅教我們兩兄妹唱曲技巧，設計適合李鳳唱的樂曲，朱師傅的毅力值得他們學習。