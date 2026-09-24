葉麗儀陳潔靈開騷 首場齊賀蘇永康59歲生日

葉麗儀與陳潔靈攜手舉辦的《Timeless Classics 盛世經典演唱會 2026》於9月23日正式揭開序幕。兩位殿堂級女歌手以經典金曲串連不同年代的回憶，首場更邀請蘇永康擔任嘉賓，並在台上為他提前慶祝生日，場面溫馨熱鬧。演唱會以開場大序曲揭幕，樂隊獨奏的沉浸式音效配合大螢幕的視覺藝術畫面，葉麗儀與陳潔靈隨即氣勢登場，帶出《木蘭花》、《龍虎鬥》及《今晚夜》三首經典對唱，兩人默契十足，迅速炒熱氣氛。

其後她們親切向觀眾打招呼，展開整晚的音樂之旅。葉麗儀表示：「心情好興奮，由1月1日知道有呢個project開始，終於等到今日開騷。」陳潔靈續説：「今晚會唱一啲我哋嘅經典歌，希望呢堆經典之中有一兩首喺中到你哋心儀嘅歌曲，如果唔啱嘅話就等Part 2！今晚嘅歌單喺穿越幾十年嘅經典，我哋兩個加埋唱咗111年。呢啲經典歌曲透過靈魂人物Johnny Yim，將我哋鍾意嘅Classic作品，帶嚟全新面貌，將歌曲賦予新生命。」

其後，葉麗儀率先以《紅顏》登場，陳潔靈則獻唱《無言地等》、《當天那真我》等，葉麗儀緊接演繹《A time for us + 時間都去哪兒》、《萬般情》，「轉眼間我下個月就79歲，而家嘅女人要multi-task，做唔同嘅崗位。我喺老公面前喺柔情似水、小鳥依人類型嘅老婆，今晚就用呢種方法唱出《萬般情》。」葉麗儀坦言。二人以一曲《Feeling good》帶大家走進另外一個音樂世界，接續唱出《La Vie en rose》（法／英語版）、《Besame Mucho + 我的心裡沒有他》及《Can’t help falling in love + 憑著愛》，風格由拉丁到經典英文歌，豐富多變，展現音樂無分語言界限。

要數經典之中的經典，怎少得葉麗儀演唱《上海灘》，陳潔靈則獻唱《只怕不再遇上》和《白金升降機》。其後，首場嘉賓蘇永康驚喜現身，與陳潔靈合唱《誰令我心痴》，再與葉麗儀合唱《願你待我真的好》，台下掌聲雷動。蘇永康表示：「香港樂壇有咁堅實嘅基礎，兩位前輩實在功不可沒，我代表後輩多謝你哋！」陳潔靈坦言：「今晚呢一場喺加場，所以蘇永康喺我哋最後一位先邀請嘅嘉賓，但佢二話不說一口答應，好多謝佢！」 是晚台上特別為蘇永康唱生日歌並推出蛋糕，提前慶祝他9月24日的生日，全場氣氛溫馨融洽。嘉賓環節後，葉麗儀和陳潔靈合唱《星夜星塵》及《千個太陽》。壓軸安歌部份，兩人合唱《獻出真善美》，為整晚演出劃上完美句號。由9月23至27日一連五日舉行的葉麗儀 x 陳潔靈《Timeless Classics 盛世經典演唱會 2026》，繼續為樂迷帶來經典金曲的華麗盛宴。