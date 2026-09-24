袁絲珩化身導賞大使推介大坑藝術遊 憶兒時中秋必跟老竇睇舞火龍

香港小姐2026冠軍袁絲珩日前應邀出席「城中藝遊：重遊大坑」啟動禮，活動由即日起至10月31日在在大坑一帶舉行，透過藝術裝置、手工藝工作坊、社區及歷史建築導賞團，以及自助遊福袋，帶領市民深入探索大坑的地方歷史、社區故事及百年舞火龍文化。

袁絲珩(Bernice) 表示，大坑的歷史若單靠文字介紹，或許會令部分市民感到沉悶；但透過手工藝、藝術裝置及互動體驗，便能將文化記憶轉化為更具感染力的生活體驗。她透露父親兒時曾居住於大坑，並曾參與舞火龍活動。雖然她自小在屯門長大，但每逢中秋節，父親都會帶她回到大坑欣賞舞火龍，感受這項深具香港特色的傳統文化。Bernice說：「我爸爸細個嗰陣係住喺大坑，亦都有參與舞火龍。雖然我由細到大都係喺屯門住，但每逢中秋節，爸爸都會帶我返大坑睇舞火龍，亦會拎一炷香擺喺神枱。」

袁絲珩表示，得悉今次「城中藝遊：重遊大坑」特別安排多項藝術工作坊及文化體驗活動，讓市民親身參與創作。其中，她最期待參加「迷你小火龍」紮作工作坊，親手製作屬於自己的小火龍。 她表示以藝術作為推廣香港文化的媒介，能夠讓不同年齡層的市民，以更輕鬆及自然的方式接觸本土歷史，尤其適合親子及年輕人參與。