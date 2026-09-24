騙徒盜用員工帳戶聲稱可以代買內部飛 英皇出聲明︰將依法追究

英皇娛樂今日下午發聲明，指公司發現有不法分子利用釣魚程式，盗用旗下員工社交帳戶及通訊軟件賬號，向有意購買演唱會內部門票人士發送虛假訊息，誘騙客戶將門票款項存入騙徒個人銀行戶口。英皇指此等行為屬詐騙，已嚴重損害公司聲譽及客戶權益。英皇娛樂呼籲，任何要求將款項轉入個人戶口等非公司官方戶口之行為，均與公司無關，盼各位提高警覺，切勿輕信，以免蒙受金錢損失。

聲明如下：

一、 本公司所有演唱會內部門票銷售，僅接受款項存入本公司官方公司銀行戶口[帳戶名稱: Emperor Entertainment (Hong Kong) Limited 英皇娛樂(香港)有限公司]，從未授權任何人士以個人戶口或其他非官方渠道收取款項。本公司員工亦不會透過社交平台要求客戶將款項轉入個人帳戶。

二、 如對購票渠道、付款方式，或收到任何聲稱與本公司內部門票銷售有關之訊息（包括透過社交平台發出之訊息）存有疑問，可以透過本公司官方公佈之聯絡方式核實。

三、 對於冒用本公司或本公司員工名義進行詐騙，本公司將依法追究相關人士之法律責任，並保留向警方報案及採取一切法律行動之權利。如已付款或懷疑受騙，請即向警方報案，並保留相關對話及轉帳紀錄，同時通知本公司以便跟進。