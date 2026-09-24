許靖韻當一日店長落力叫賣 楊政龍行勻美食大道幫襯小店

英皇集團副主席楊政龍先生Alex（左二）、新傳媒集團行政總裁李一培先生（左一）、鄰舍輔導會高級執行幹事馮麗女士（右一），連同英皇娛樂人氣歌手許靖韻Angela（右二）親臨全港最大型Gen Z嘉年華「SSwagger O Day 2026」。

英皇慈善基金與鄰舍輔導會再度攜手，於 9 月 19 日及 20 日一連兩日，在啟德體育園東營（Kai Tak Sports Park - East Village）共同參與新傳媒主辦全港最大型 Gen Z 嘉年華「SSwagger O Day 2026」。英皇集團副主席楊政龍先生（Alex）、新傳媒集團行政總裁李一培先生、鄰舍輔導會高級執行幹事馮麗女士，連同英皇娛樂人氣歌手許靖韻（Angela）親臨現場 ，與一 眾青年參與者打成一片。 當中 Alex 除了邀請超過 40 名來自各大青年組織的青年蒞臨參與盛事，更組織英皇集團實習生一同參與於英皇慈善基金聯手鄰舍輔導會旗下康復服務部 Nearbuy 及社會企業 Coffee Bunnies 的攤位工作 ，期望通過 Gen Z 的無限創意與活力 、活動參加者的消費，支持鄰舍輔導會的項目營運 。而 Angela 則早早來到現場，充當一日店長，她笑言見到一班年青人如此有活力，真的很希望能回到過去學生時代。

楊政龍表示：「十分榮幸能與鄰舍輔導會攜手搭建橋樑，為一眾充滿創意與遠大志向的青年提供一個盛大平台，全力協助他們發揮所長、向大眾展現才華。」馮麗女士則表示：「多謝英皇集團多年支持本會提供多元化社會服務，透過與商界合作，提升服務的影響力。今次合作讓本會有機會讓更多年青人認識本會服務，尤其透過社會企業流動咖啡店，結合殘疾人士及青少年生涯規劃及職業訓練元素。希望日後再有機會在不同場合跟大家見面。」 其後 Alex 更與 Angela 一起行勻活動攤位及美食大道，落力幫襯小店，更興奮自拍。Alex 表示：「這次 SSwagger O Day 載譽歸來，參與人次創新高，兩日共計有超過 6,600 人入場。已經成為香港每年一度的大型 Gen Z 派對。我們希望來年有更多品牌及表演陣容參與，為青年提供一個盡情放鬆的場所！」

Angela 興奮走到舞台前支持台上的表演嘉賓，大讚現場氣氛熱烈、充滿青春朝氣：「好開心見到有一個咁大型嘅 Gen Z 活動，成個氣氛好好、好青春，令我想起大學時候嘅我！」回憶起自己的大學歲月，Angela 笑言當時生活相當充實卻也十分忙碌：「當時我冇咁多咁好玩嘅活動，除咗半供讀，就係周圍搵表演機會。如果畀我回到過去，我都好想參與呢類型嘅大型活動！」雖然感嘆大學時期的娛樂較少，但親和力十足的她近年透過頻繁的校園巡演（School Tour），早已與大、中學生建立深厚連結。她表示：「我哋之前去過好多 School Tour ，同大、中學生有好多流流，每一次都感到到大家嘅熱情，好似自己都返咗去學生時代咁！」