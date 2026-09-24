陳家樂出新歌開show 連詩雅心心眼撐場

陳家樂（Carlos）昨晚（23日）舉行首支個人單曲《我們都是無名氏》新歌發佈會，首度公開演唱新歌兼首播MV。不少圈中好友包括：洪卓立（Ken）、許靖韻（Angela）、楊天宇（Angus）、周志文、張文傑等都前來撐場。雖然當晚家樂緊張到流鼻水，要問台下觀眾拿紙巾抹！不過全晚最sweet，一定係太太連詩雅（Shiga）全程心心眼撐場，最後更感動落淚。

發佈會上，家樂唱了鄭伊健《心照》、張國榮《拒絕再玩》、新歌《我們都是無名氏》、陳奕迅《孤獨探戈》及連詩雅《只要和你在一起》。家樂一上台就話：「真係好驚呀！估唔到緊張過行任何一個紅地氈，好緊張！」擔任MC的李靖筠（Gladys）問到大家知不知道家樂是新秀入行，台下的陳太Shiga即刻大叫：「我知！」十分搞笑。家樂笑說：「洪卓立都係我之後㗎咋！」全場隨即大笑。隨後拿起電結他邊彈邊唱出《心照》及《拒絕再玩》。

發佈會上，家樂唱了鄭伊健《心照》、張國榮《拒絕再玩》、新歌《我們都是無名氏》、陳奕迅《孤獨探戈》及連詩雅《只要和你在一起》。家樂一上台就話：「真係好驚呀！估唔到緊張過行任何一個紅地氈，好緊張！」擔任MC的李靖筠（Gladys）問到大家知不知道家樂是新秀入行，台下的陳太Shiga即刻大叫：「我知！」十分搞笑。家樂笑說：「洪卓立都係我之後㗎咋！」全場隨即大笑。隨後拿起電結他邊彈邊唱出《心照》及《拒絕再玩》。 新歌將於十月五日推出，Gladys落力宣傳，本想叫大家到時可於各大平台收聽，不過她誤將「平台」說成「平房」，家樂即搞笑接上，「平房，係呀，或者藥房都可以聽到嘅。」弄得全場大笑，同時亦為家樂緩和緊張心情。

到最後一首歌時，Gladys表示這是最sweet的環節，家樂先笑說原本只唱四首，「因為我都頂唔到太多啦，哈哈。」不過難得有這個機會，除了要「表示」一下，而且更要「覆桌」，「唔做又對唔住某個人，最緊要就係多謝我老婆啦！其實呢首歌係喺我哋婚禮嘅時候唱俾佢聽，但嗰陣時仲衰過淆底，喊埋出嚟，完全唱唔到，炒得好緊要。好多人將我最醜、唱到炒晒嗰段就擺上網。而家難得有個機會，就想覆桌！唱返好少少，等人哋將來可以post返上去。但呢首歌真係好難唱。」之後家樂唱出Shiga的《只要和你在一起》，Shiga在台下邊開着電話燈邊唱又邊喊，家樂唱到中後段便伸出手叫Shiga上台，Shiga一上台即攬着家樂，又一齊合唱，Sweet到爆。最後家樂鞠躬感謝大家前來的時候，不小心揈甩眼鏡落地，雖然蝦碌，但都無損全晚溫馨又搞笑的氣氛。

完Show後，家樂直言今次是人生最緊張的一次，「Show前嗰種感覺好似全身冇力，作病咁樣，個腦入面係咁諗住啲歌詞、諗住啲Chord，完全唔係一個深層嘅睡眠。今朝十點已經係處於一個好迷嘅狀態，個腦淨係不斷咁重複啲歌詞，好緊張，即使陳太係咁講說話令我放鬆，但我完全入唔到耳！」他指自己剛到場時更是手腳冰冷，「好似就嚟累低，個感覺係呼吸唔到、就嚟窒息。」上台後雖然仍然緊張，但感覺變得神奇，「彈第一Chord嘅時候，就有種：『死就死啦！』嘅感覺。我都唔知自己個演出會點，都上到嚟，The Show Must Go On！」他指有位同事跟他說「Action」後便覺得「我就係要做好呢場戲」，「越唱到後面就越輕鬆，今次比自己五十分啦，啱啱好合格。」