李明慧指自閉兒有條濕底褲 丈夫發聲明稱：本人親自購買

前港姐亞軍李明慧，與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽正辦理離婚手續。她近日受訪稱19歲患自閉症兒子，接連出現異常情況，包括一名年約30多歲的女照顧者（caretaker）協助兒子沖涼，更出現一條不屬於他、兼且碼數較大的濕底褲，令她十分心痛和擔憂。 陳燿陽（今日）發聲明回應李明慧的指控，表示SEN小朋友也有情感，更加需要私隱；指自己非娛樂圈人士，不懂演戲；婚姻出現問題，女方往往被塑造成受害者，但其實現實生活中，男士亦飽受被無理指控及攻擊，身心受折磨。

以下為陳燿陽全文聲明內容： 陳燿陽先生發出之聲明，就李明慧小姐近日於媒體訪問中作出之各項指控，本人陳燿陽謹作出以下回應： 一、關於兒子洗澡及內褲事件 李明慧小姐所述有關兒子內褲的指控，實情是當日我兒子是運動完後在家中自行洗澡，並無任何人在旁協助。李小姐所言「不明來歷」的內褲是由本人親自購買的。李小姐所說的30歲女士，應該就是在家中工作了八年的家務助理，一直以來，她負責照顧我們的孩子。我相信李小姐這樣描述事情，對本人及兒子均造成嚴重傷害。

二、關於過往多次指控及本人沉默的原因 李小姐過往多次對我作出的許多指控，均沒有事實根據。我一直選擇沉默，只是不希望把這些家庭的私事放到大眾眼前，給大眾作為茶餘飯後的話題。這全是我作為一個正常父親對子女的愛與保護。相信任何一個愛惜子女的父母，都不會把子女作為籌碼。我選擇不回應，並非因為心虛，而是出於對一對子女的保護。 三、關於SEN兒子的私隱 SEN小朋友也有情感，他們比正常小朋友更加需要私隱。將SEN兒子的私人生活細節在媒體上公開討論，對他造成的傷害是難以估計的。我僅在此懇請李明慧小姐，切勿公開宣揚家庭內部事情。孩子需要的是一個安靜、穩定的成長環境，而非被捲入公眾輿論之中。

四、關於婚姻及一切交由法庭判決 婚姻出問題往往是雙方的責任，我會交由法庭去判決。我並非娛樂圈人士，我亦不懂演戲。但在此，我想順便帶出一個社會現象：婚姻出現問題，女方往往被塑造成受害者，但其實現實生活中，亦有很多男士飽受另一方的無理指控及攻擊。作為男士，他們大多不想表現太多情感，但其實他們的身心飽受折磨。我懇請公眾在審視此事時，能夠保持理性。最後，我衷心懇請大家給予我和家人，尤其是一對子女，應有的私人空間。有關事情，我會交由法庭處理，並相信法律會作出公正的裁決。多謝各位。