關寶慧談雷宇揚離世傷感落淚 拍罷《地獄大狀》遇嚴重車禍展示傷勢

關寶慧在劇中飾演Jeffrey母親，她坦言雖然自己已是演母親角色的年紀，但演人母始終有點抗拒，但她得知是由Jeffrey演其兒子後立即答應。她在劇中死於非命，原來拍罷該劇後她在今年農曆新年遇上嚴重交通意外，她憶當晚駕車在東區海底隧道口自炒，並撞向隧道旁的石屎牆，當時右手斷至扭曲成「7字」，慶幸現在未有影響日常生活。談到昔日好拍檔雷宇揚離世，她傷感地大談跟對方合作點滴，大家已無見兩年多，當時對方的癌症已好轉，沒料到竟傳來好友的噩耗，稱讚對方對她好到不得了，如同親人一樣，並表示：「我真係難以理解…點解人可以無端端消失咗，真係好傷心…」關寶慧一時感觸傷心落淚，她跟雷宇揚合演1991年TVB劇集《我愛玫瑰園》成為好朋友，情如兄妹。