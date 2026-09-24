《怪物：麗茲波頓的故事》封塵百年懸案 劈解女性壓抑

由Netflix推出的真實罪案劇集怪物系列，最新一輯《怪物：麗茲波頓的故事》(Monster: The Lizzie Borden Story)的內容是發生在1892年美國麻省的兇殺案。疑犯麗茲波頓(Lizzie Borden)被控在家中利用斧頭，斬殺生父安德魯和繼母Abby，是當時美國最轟動的兇殺案，惟至今仍未完全偵破，成為多年來的民間傳奇之一。有很多紀錄片、節目、小說，甚至歌舞劇也以該案作主題。 萊恩墨菲(Ryan Murphy)、編劇Ian Brennan和導演Max Winkler今次特意加入愛情故事、近代兇殺案，以及被判死刑的美國連環女殺手Aileen Wuornos的故事，來反映女性變成兇殘殺手的原因。

查理亨南：角色悲慘 查理亨南(Charlie Hunnam)之前在《怪物：艾德蓋恩的故事》(Monster：The Ed Gein Story)飾演Ed Gein，今次則演麗茲父親安德魯。他笑說如釋重負：「因為沒太多關於波頓家族的資料，我只能靠劇本所描述的角色—例如導演建議塑造安德魯有口吃及喜愛煙斗。初時我有些擔心，在開拍前學習吸煙斗，可幸現在戒掉了這壞習慣。總括來說沒有上次演Ed Gein那麼大壓力。我覺得安德魯活得很悲慘，身在一個自掘的墳墓，有點可憐。」 Ella：穿束胸衣助演出 飾演麗茲的是Ella Beatty，她是安納貝寧(Annette Bening)和華倫比堤(Warren Beatty)的幼女。Ella指初接劇本時既忐忑又開心：「之後便想想如何去做功課演好這角色。同時現實沒有太多麗茲的背景資料，例如她說話及走路的方式、她的夢想等，於是編劇和導演創作了麗茲這角色。我穿束胸緊身衣的戲服時，雖然唞氣困難，但有助演出，令到我感受到女性在當時的社會，受到壓力和限制。」