sica何洛瑤避談感情事 與Stone已成過去拒絕回應男方新戀情

舊愛疑換畫：俾空間人哋

sica對於被爆跟「校草Stone」林子峰曾經發展地下情，她在活動上開腔回應：「咁我覺得呢，過咗去嘅嘢都冇乜必要再講同回應，最緊要係當下，我哋宜家做緊《地獄大狀》，大家開心睇《地獄大狀》。」至於Stone疑換畫戀上黃淑蔓（Feanna），sica則表示：「別人嘅事唔談論、唔回應，俾空間人哋。」旁邊自認八卦的練美娟表示有留意這宗緋聞，揚言Stone跟Feanna上其網台節目《絲打圍爐》一定會問個究竟。強尼則替sica解圍，表示經常跟sica收工食飯卻未被記者偷拍，笑言不擔心跟sica傳出緋聞，之後sica即借用強尼肩膀，重演自己與Stone疑似交往時被拍下的甜蜜一刻。