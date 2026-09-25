sica何洛瑤避談感情事 與Stone已成過去拒絕回應男方新戀情

由Jeffrey魏浚笙夥拍Ashley林愷鈴的ViuTV原創劇《地獄大狀》安排10月5日首播，昨日（24日）於鑽石山荷里活廣場舉行記者會，劇中一一眾主要演員晒冷造勢，但George歐鎮灝卻有要事臨時缺席。
《地獄大狀》除了Jeffrey、Ashley外，陣容還有Lokman楊樂文、張達倫、杜燕歌、潘燦良、洪天明、周家蔚、邵美君、伍詠詩、sica何洛瑤、許月湘、蘇宸褕、李建邦、龔志業、米露迪、練美娟、何慕詩、鄭進希、陳竣稀、Tsoul田曜誠、關寶慧、Brian李凱賢、黃文慧、阮德鏘、強尼等，當中sica一改以往形象，今次扮演少說話多做事的見習大律師，記者會結束後，sica、Tsoul、米露迪、娟姐、強尼一同接受訪問。
舊愛疑換畫：俾空間人哋
sica對於被爆跟「校草Stone」林子峰曾經發展地下情，她在活動上開腔回應：「咁我覺得呢，過咗去嘅嘢都冇乜必要再講同回應，最緊要係當下，我哋宜家做緊《地獄大狀》，大家開心睇《地獄大狀》。」至於Stone疑換畫戀上黃淑蔓（Feanna），sica則表示：「別人嘅事唔談論、唔回應，俾空間人哋。」旁邊自認八卦的練美娟表示有留意這宗緋聞，揚言Stone跟Feanna上其網台節目《絲打圍爐》一定會問個究竟。強尼則替sica解圍，表示經常跟sica收工食飯卻未被記者偷拍，笑言不擔心跟sica傳出緋聞，之後sica即借用強尼肩膀，重演自己與Stone疑似交往時被拍下的甜蜜一刻。