三代同糖｜車婉婉盼收視繼續升 吳若希認搵徐榮「救亡」 李茵彤預告拍拖獻出第一次

《愛•回家之三代同糖》到荃灣出席宣傳活動，吳若希率領眾人唱主劇曲，車婉婉宣布劇集將有徐榮加入，並透露徐榮將會扮演「Terry」李偉健的同學。由於徐榮是《愛•回家》元老級演員，外間會視他為收視救亡，婉婉說：「希望佢救到啦！哈！從來拍戲唔係一個人嘅事，都係一個團隊。團隊越嚟越強壯，多啲支去support係幾好嘅！」

吳若希笑謂徐榮的加入，真的救了她一命，她說：「嚟緊除咗拍劇、唱歌之外，嚟緊年尾會越嚟越多之前接落嚟嘅jobs、新嘅tour，依家都要花時間去籌備呢啲嘢，所以徐榮加入嚟救亡係真嘅！佢救咗我，我再咁落去真係亡丫！所以佢救咗我嘅忙丫！」