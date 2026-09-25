三代同糖｜車婉婉盼收視繼續升 吳若希認搵徐榮「救亡」 李茵彤預告拍拖獻出第一次

《愛•回家之三代同糖》到荃灣出席宣傳活動，吳若希率領眾人唱主劇曲，車婉婉宣布劇集將有徐榮加入，並透露徐榮將會扮演「Terry」李偉健的同學。由於徐榮是《愛•回家》元老級演員，外間會視他為收視救亡，婉婉說：「希望佢救到啦！哈！從來拍戲唔係一個人嘅事，都係一個團隊。團隊越嚟越強壯，多啲支去support係幾好嘅！」
吳若希笑謂徐榮的加入，真的救了她一命，她說：「嚟緊除咗拍劇、唱歌之外，嚟緊年尾會越嚟越多之前接落嚟嘅jobs、新嘅tour，依家都要花時間去籌備呢啲嘢，所以徐榮加入嚟救亡係真嘅！佢救咗我，我再咁落去真係亡丫！所以佢救咗我嘅忙丫！」
劇集收視止跌回升些少，車婉婉表示需要時間跟觀眾建立關係，故事亦需要時間生長，盼未來會愈做愈好。吳若希表示沒有壓力，隨住愈來愈多故事支線，相信吸引力法則，會吸納到更多觀眾注意。吳若希說：「故事越嚟越豐富，角色介紹已經做晒，開始真係有劇情，多咗唔同火花，依家大家睇緊嘅係一個月前拍嘅嘢，我哋拍緊一個月後拍嘅嘢，係好多嘢，我覺得好好睇。」對於她在戲中跟安多勛的關係，意外獲網民追捧，她表示拍攝時候已經知道會很有火花，「BB好正，佢大隻得嚟，又唔係好高，仲要係得意！我又埋位嗰陣就已經知道同佢一齊會好好笑！」
李茵彤透露其角色隨住入大學，有豐富校園生活之後，將會獻出人生多個第一次，同時預告會有不少意相不到的人物登場。對於收視，她自言控制不到，只能盡力做好角色。談到車婉婉大讚她有進步，她感激大家給予幫助，會不停提點她，「我覺得賺咗啦！好感恩！」。車婉婉謙稱自己也做過新人，以前也有前輩提醒，所以自己只是薪火相傳。