見面即地獄｜李佳芯初演舞台劇遇陳湛文何啟華感燒腦好地獄 阿Dee自評搞笑維度勝Edan(有片)

李佳芯(Ali)昨日現身將軍澳，聯同何啟華(阿Dee)、陳湛文(Peter)和劉漪琳為舞台劇《見面即地獄》宣傳。活動上，監製陳詠燊、張珮華和編劇龍文康隆重宣布李佳芯獻第一次舞台劇演出，Ali自言初次演舞台劇感忐忑不安，「好渺小又好冇自信，感覺係好地獄，因為真係未演過舞台劇，試過圍讀一次之後，質疑自己講對白嘅能力，好擔心。」不過就被Peter質疑，「呢啲擺明係讀書時話自己冇溫書，然後考試就考得好高分嘅同學。」阿Dee亦認同，「你試下而家同佢抽血，驗到係演員，入晒血。」現正忙於拍港版《悠長假期》的Ali就無奈表示，惟有待劇集煞科向劇場界朋友請教用聲和演繹方法，並盡快投入彩排。

與何啟華演情侶 劉漪琳：得太耐會頂唔順 陳湛文跟李佳芯在劇中演情侶，Peter演大狀、Ali則演記者，Peter自言亦一直有留意Ali：「佢係喺鏡頭會發放到光芒嘅人，會令人好深刻，所以非常期待合作。」而阿Dee就與《女孩不平凡》的劉漪琳演一對，兩人均表示有點緊張，阿Dee解釋，「有場戲在文字上睇戲路都有啲大膽，幾赤裸呀，我指心理狀態，唔係肉體赤裸！所以未傾要點處理。」從逾20名女演員試鏡中，成為獲選參演的劉漪琳，初次與阿Dee合作，問到看感受到對方靚仔魅力，她口窒窒答道：「適應緊…望得太耐會頂唔順。」

陳湛文自問 癲喪追唔上ERROR三子 對於陳詠燊指陳湛文和何啟華似《最佳拍檔》，Peter則自認未夠班，論默契追不上ERROR的三位兄弟，「未追到ERROR車尾燈，佢哋有另一種默契。」阿Dee即時給予貼士和鼓勵，：「你俾啲心機，唔好咁正常，做多啲黐線嘢！其實我返出嚟做嘢都覺得終於似返個正常人。」Ali亦笑指阿Dee屬於不同維度，自言跟Peter和阿Dee圍讀和做訪問，要時刻保持醒覺，「邊句真邊句假，幾時唔應該聽，個腦要轉數好快，好燒腦，好地獄。」問到與呂爵安(Edan)比較，哪位更搞笑時，Ali就認為，「不同程度，分唔到級數，我同Edan講嘢可以好無聊……」阿Dee即搶白道：「佢意思即係我高級啲，高級過Edan，亦比Edan像木村。」搞到Ali急急澄清絕非她的個人意見。問到Edan早前受訪，曾自言拍劇期間獲Ali唱專屬歌曲，她笑言：「佢諗多咗！」