唐寧被指違約遭入稟 揭曾用刀插腹自殘確診重度抑鬱

現年44歲童星出身的唐寧，2017年與舞台劇導演鄧偉傑離婚，一對仔女交由兩人共同照顧。昨日（23日），天神村音樂有限公司入稟高等法院，指唐寧違反合約，私下接洽商業工作、另聘經理人，並拒絕讓公司取用其社交平台及商業電郵；而當中更披露了唐寧移居新西蘭後，多次因不願履行工作，做出自殘行為，後來更確診重度抑鬱，及有B型人格問題。
自殘陷情緒失控
原告為天神村音樂有限公司，被告江麗娜(又名唐寧)。入稟狀指，唐寧於2019年與天神村音樂有限公司簽下為期十年的「經理人合約」，鄭珮瑩Cheang Pui ying（音譯）是公司的唯一董事及股東，亦是唐寧唯一的經理人，合約期至2028年9月30日。合約訂明唐寧不得未經批准接工作、不可另找代理人或改變形象，其Facebook、Instagram及YouTube頻道由公司持有和管理。
入稟狀提到，2021年11月鄭要求唐為移居後首條YouTube影片構思內容，唐當晚沒帶銀包和電話獨自離家，鄭報警，警方一直搜索至深夜，仍未尋回。至清晨她自行回家，聲稱在公園一個深洞醒來，並帶着一條繩，但身上未見傷痕。2021年12月，鄭再要求她工作，唐衝入廚房拿生果刀刺腹兩次，刀插腹部時仍向鄭笑，留醫三日後獲准出院。2022年1月，鄭醒來見唐持刀站在床邊，唐表示正竭力抑制傷害鄭和自毀的衝動。同年9月，唐被診斷有重度抑鬱症及B型人格障礙。
社交帳戶由鄭營運
鄭又稱每當提及工作，唐會尖叫及自殘，鄭一旦表明「不用擔心工作，我會幫你做」，唐的情緒才緩和。鄭又表示唐的社交帳戶、影片拍攝、剪接、帖文和留言回覆，均由鄭一手包辦，工作則遠超經理人合約的正常範圍，同時亦令唐獲得不應得的利益。但唐2024年5月起私下接商業合作、聘請新經理人、更改社交平台登入資料，又將頭髮染成紫色及灰色，鄭認為公司因唐寧無故失聯及拒絕工作而蒙受損失，並請求法庭確認合約在2028年9月30日前仍然生效，下令唐繼續履行合約、交還社交帳戶的控制權和登入資料、交代2024年5月起至金的收入，並支付欠款，及違約行為索償。