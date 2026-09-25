唐寧被指違約遭入稟 揭曾用刀插腹自殘確診重度抑鬱

現年44歲童星出身的唐寧，2017年與舞台劇導演鄧偉傑離婚，一對仔女交由兩人共同照顧。昨日（23日），天神村音樂有限公司入稟高等法院，指唐寧違反合約，私下接洽商業工作、另聘經理人，並拒絕讓公司取用其社交平台及商業電郵；而當中更披露了唐寧移居新西蘭後，多次因不願履行工作，做出自殘行為，後來更確診重度抑鬱，及有B型人格問題。

自殘陷情緒失控

原告為天神村音樂有限公司，被告江麗娜(又名唐寧)。入稟狀指，唐寧於2019年與天神村音樂有限公司簽下為期十年的「經理人合約」，鄭珮瑩Cheang Pui ying（音譯）是公司的唯一董事及股東，亦是唐寧唯一的經理人，合約期至2028年9月30日。合約訂明唐寧不得未經批准接工作、不可另找代理人或改變形象，其Facebook、Instagram及YouTube頻道由公司持有和管理。