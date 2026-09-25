空槍｜朱一龍襲港清唱《分分鐘需要你》 獲衛詩雅狂讚惹老公呷醋追問激咀戲(有片)

由內地影帝朱一龍、金像影后衛詩雅、李施嬅、袁富華(Ben哥)合演的犯罪電影《空槍》，昨晚(24日)於圓方舉行首映暨慶中秋見面會，導演韓延率領4位主要演員聯同唐文龍、張松枝和葉泓聲巡迴多間戲院謝票。朱一龍大派在片中常出現的地道港產菠蘿油，全片廣東話上陣的他，以廣東話介紹自己並清唱一小段《分分鐘需要你》冧爆衛詩雅，全場尖叫歡呼。最搞笑是老公周𧘲安亦有捧場，Michelle自爆拍戲期間狂讚朱影帝，搞到老公醋意大發有投訴。

謝票場上，導演韓延自言對香港電影印象深刻，尤其正值青春期的九十年代，「那時睇好多香港電影，這次終於有機會，又跟香港有關係，雙重圓了我的一個夢想。」朱一龍以廣東話打招呼，「香港嘅朋友大家好，我係朱一龍，非常之感謝大家可以嚟支持《空槍》呢部電影。」他自言9歲首次來港時，已留下深刻印象，自言看港片長大，榮幸有機會用廣東話拍香港犯罪片。首次跟衛詩雅會作好舒服，自言全廣東話對白壓力大，但獲衛詩雅「洗腦」式讚「叻仔」，變得「盲目自信」。

驚嘆老公第六感 衛詩雅受訪時對朱一龍讚不絕口，她憶述，「我喺個頒獎典禮第一次見佢，嗰時一句廣東話都唔識，一個月後開機拍，佢已經用廣東話同我傾偈。」指對方演技毋庸置疑，但最欣賞是勤力練習廣東話，拍凌晨收工仍苦練至4時，僅睡兩三小時又再投入拍戲。問到是否日日讚朱一龍令老公呷醋時，她笑言日日返屋企同老公分享，「感到佢有啲聽到厭，我就搵朋友分享，有次講講下後面有把聲：『讚完未，讚咗好耐喇！』」她表示跟朱一龍有場激吻戲，事情亦有跟老公備案，「有日返屋企，佢突然問我拍咩戲，我就心虛，因為嗰日就係拍激咀戲，佢問我拍咩戲份，佢以前未問過我，佢話覺得有啲嘢，原來唔淨係女仔，男生第六感都好厲害！」她補充不用拍戲也日日讚老公，不過老公睇完激吻戲的反應，就留待中秋節慢慢傾。